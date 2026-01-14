¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤¬ÊõÊª¤Ë¡© ¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤ÁªÂò ¡È¥¨¥·¥«¥ë¾ÃÈñ¡É =ÀÅ²¬
¡Ö¥¨¥·¥«¥ë¾ÃÈñ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´Ä¶¤ä¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤â¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤ªÅ¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀÅ²¬»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥Þ¥ë¥·¥§¤ÎÍÍ»Ò
2025Ç¯12·î¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥Þ¥ë¥·¥§¡£²ñ¾ì¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡È¥¨¥·¥«¥ë¡É¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ãmi-suke »³ÅÄÍ³µ¤µ¤ó¡ä¡ÖÀÎ¤Î¤Æ¤Ì¤°¤¤¤ò»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Æ¤Ì¤°¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»È¤¤Æ»¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Î¤Æ¤é¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò4Ëç¹ç¤ï¤»¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ÁÇºà¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Í¥¯¥¿¥¤¤Çºî¤Ã¤¿¥Ö¥íー¥Á¤ä¡¢Ãå¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éþ¤Çºî¤Ã¤¿Ë¹»Ò¤Ê¤É¡¢¼ïÎà¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£
¡ã»³ÅÄ¤µ¤ó¡ä¡ÖÃ¼ÀÚ¤ì¤ò¤Ê¤¯¤¹¤È¤«¡¢¼Î¤Æ¤ë¤â¤Î¤ò¸º¤é¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤âÆ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ¡Ö¥¨¥·¥«¥ë¾ÃÈñ¡×¤È¤Ï¡© ¸©Æâ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï2³äÂæ
¡Ö¥¨¥·¥«¥ë¾ÃÈñ¡×¤È¤Ï¡¢Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡ÖÎÑÍýÅª¤Ê¾ÃÈñ¡×¡£´Ä¶Éé²Ù¤äÀ¸»º¼Ô¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤Ê¤É¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸©¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤Î¡Ö¥¨¥·¥«¥ë¾ÃÈñ¡×¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï24.6%¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄã¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¥Á¥ç¥³¤ÇÀ¤³¦¤ò»Ù±ç¡Ö¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¡×¤ÎÄ©Àï
ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÀìÌçÅ¹¡Ö¥³¥ó¥Á¥§¡×¤Ï¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ÎÀ¸³è²þÁ±¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Å¬Àµ¤Ê²Á³Ê¤Ç¼è°ú¤ò¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¡×¤Ç¥«¥«¥ªÆ¦¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¥«¥«¥ªÆ¦¤Î¹ØÆþ²Á³Ê¤Ï³ä¹â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¹¼ç¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¨¥·¥«¥ë¾ÃÈñ¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥³¥ó¥Á¥§ ÅÄÃæ¹îÅµ¤µ¤ó¡ä¡Ö²¿¤Î°Õ¼±¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÉáÃÊ¤ÎÇã¤¤Êª¤ÎÃæ¤Ç´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¨¥·¥«¥ë¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬ÍýÁÛ¤Î¼Ò²ñ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¨¥·¥«¥ë¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤¬¼çÎ®¤ÊÀ½ÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×
¾®¤µ¤ÊÁªÂò¤ò¤è¤êÎÉ¤¤ÁªÂò¤Ë¡£¡Ö¥¨¥·¥«¥ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤òÉáÃÊ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£