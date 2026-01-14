DeNA¤Î¥É¥é1¾®ÅÄ¹¯°ìÏº¡¡½é¤Î²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç±¦¤Øº¸¤Ø²÷ÂÇ¤òÏ¢È¯¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡DeNA¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦¾®ÅÄ¹¯°ìÏºÆâÌî¼ê¡Ê22¡áÀÄ³ØÂç¡Ë¤¬14Æü¡¢¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿²°³°¤Ç¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç²÷ÂÇ¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£90¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï31ËÜ¡¢ºô±Û¤¨¤â3ËÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Âç³ØÌîµå¤ò°úÂà¸å¤Ï²°Æâ¤Ç¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£²°³°¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤Þ¤êÈô¤Ð¤·¤Ë¤«¤«¤Ê¤é¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¥ß¡¼¥È¤È¤«ÎÏ¤ÎÈ´¤±¶ñ¹ç¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¡£½ÐÎÏ¤Ï50¡Á70¡óÄøÅÙ¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¡¢¹³Ñ¤Ë±Ô¤¤ÂÇµå¤òÈô¤Ð¤·¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Âç³Ø»þÂå¤è¤ê¤â1¥»¥ó¥ÁÃ»¤¤85¥»¥ó¥Á¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½Å¤µ¤Ï880¥°¥é¥à¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢ÁÀ¤¤¤ÏÁàºîÀ¤Î¸þ¾å¤À¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¾å¤¬¤Ã¤ÆÆñ¤·¤µ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡£Ã»¤¯¤·¤¿Êý¤¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤·¤¿¡×¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄ¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¶áÆ£¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ëº¸¤Î¹¥ÂÇ¼Ô¤Ï¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£