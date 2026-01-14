¡ÖÂè174²ó³©Àî¾Þ¡×·èÄê¡¡¶¦¤Ë1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÄ»»³¤Þ¤³¤È»á¡õÈ«»³±¯Íº»á¤¬¼õ¾Þ¡¡¡ØÄ¾ÌÚ¾Þ¡Ù¤ÏÅèÄÅµ±»á
¡¡ÆüËÜÊ¸³Ø¿¶¶½²ñ¤Ï14Æü¡¢¡ÖÂè174²ó³©ÀîÎ¶Ç·²ð¾Þ¡×¤òÈ¯É½¡£Ä»»³¤Þ¤³¤È»á¡Ø»þ¤Î²È¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢È«»³±¯Íº»á¡Ø¶«¤Ó¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä»»³»á¤Ï¡¢1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô½Ð¿È¡£2023Ç¯¡Ø¤¢¤ë¤â¤Î¡Ù¤ÇÂè29²ó»°ÅÄÊ¸ÕÜ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£25Ç¯¡Ø»þ¤Î²È¡Ù¤ÇÂè47²óÌî´ÖÊ¸·Ý¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£·úÃÛ»Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºî²È¤È¤·¤Æ¼¹É®³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤Ë¡ÖÍßµá¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡×¡Ê¡Ö»°ÅÄÊ¸ÕÜ¡×2024Ç¯½Õµ¨¹æ·ÇºÜ¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¡×¡Ê¡Ö·²Áü¡×2024Ç¯11·î¹æ·ÇºÜ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡È«»³»á¤Ï¡¢1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£µþÅÔÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£2015Ç¯¡ÖÃÏ¤ÎÄì¤Îµ²±¡×¤ÇÊ¸éº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢25Ç¯¡Ø²þ¸µ¡Ù¤¬»°ÅçÍ³µªÉ×¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÃÏ¤ÎÄì¤Îµ²±¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤È¡Ø²þ¸µ¡Ù¡ÊÀÐ¸¶½ñË¼¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ØÂè174²óÄ¾ÌÚ»°½½¸Þ¾Þ¡Ù¤Ï¡¢ÅèÄÅµ±»á¡Ø¥«¥Õ¥§¡¼¤Îµ¢¤êÆ»¡Ù¡ÊÅìµþÁÏ¸µ¼Ò¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¢£¼õ¾Þºî¡Ø»þ¤Î²È¡Ù
ÀÄÇ¯¤ÏÉÁ¤¯¡£¤½¤Î²È¤Î¾²¤ò¡¢Ãì¤ò¡¢Å·°æ¤ò¡¢¥¿¥¤¥ë¤ò¡¢ÊÉ¤ò¡¢¤½¤³¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿µ²±¤ò¡£ÌÜ¤ò¶Å¤é¤»¤ÐÌµ¿ô¤ÎºÙÉô¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢¼ê¤ò¤«¤¶¤»¤ÐÅÉ¤ê½Å¤Í¤é¤ì¤¿¸ü¤ß¤¬¶»¤òÆÍ¤¯¡£¤¢¤ë²È¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿»°Âå¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤ÎÌ¾»Ä¤ò¡¢°¦¤ª¤·¤à¤è¤¦¤ËÊÔ¤ß¾å¤²¤¿´¶Æ°ºî¡£
¢£¼õ¾Þºî¡Ø¶«¤Ó¡Ù
ÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤ÀÁáÌî¤Ò¤«¤ë¤Ï¼«Ë½¼«´þ¤Î¹Ó¤ó¤ÀÊë¤é¤·¤Ç¤¹¤Ã¤«¤é¤«¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ìë¡¢±ó¤¯¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¾â¤Î²»¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤ëÃË¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£ÀÑÇ¯¤ÎÉé¤¤ÌÜ¤òÃË¤Ë¸«È´¤«¤ì¡¢·ã¤·¤¯ÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤ËÁáÌî¤Î¤³¤³¤í¤Ï·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢ÃË¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÀèÀ¸¡×¤È¸Æ¤ó¤ÇÆ¼Âøºî¤ê¤È°ñÌÚ¤ÎÍèÎò¤ò³Ø¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ñÌÚ¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤Ææ¢°ÀºÏÇÝ¤È°¤ÊÒÀ½Â¤¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÃÏ¤«¤éËþ½£¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÅ·¹ÄÊÅ²¼¤´ºÛ²Ä¤Î²¼¡¢¹Âç¤ÊÂçÃÏ¤òæ¢°ÀÈª¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢¡ÖÊÅ²¼¤Î¤¿¤á¤Î²ÖÂ«¡×¤òÊÔ¤à¤³¤È¤Ë¥í¥Þ¥ó¤òÊú¤¤¤¿ÀÄÇ¯¤¬¤¤¤¿¡£¶¿Î¤¤ËÌá¤Ã¤¿¤é¡¢1940Ç¯³«ºÅÍ½Äê¤Îµª¸µ2600Ç¯µÇ°ËüÇî¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÀÄÇ¯¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÁáÌî¤ÏÀÄÇ¯¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤¦¤Á¡¢¤¤¤Þ¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤Î¤Ê¤µ¤¬Êä¤ï¤ì¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÉ¬Á³¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤ë¡£¼«¤é¤Î¡ÖÀ»¡Ê¤Ò¤¸¤ê¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¶Ä¤°½÷À¤ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ø¹Ô¤¯ÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¤¤¤Ä¤·¤«ÎáÏÂ¤È¾¼ÏÂ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Éõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶«¤Ó¤¬°î¤ì½Ð¤¹¡£
