¡Ú¥Ü¡¼¥È¡Û°²²°£Ç£±¡¡±©ÌîÄ¾Ìé¤¬Æ£¸¶ÊËÀ¸¤È¤È¤â¤ËÆÀÅÀÎ¨¥È¥Ã¥×¤òÊÂÁö
¡¡¡ÖÁ´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï¡¦£Ç£±¡×¡Ê£±£´Æü¡¢°²²°¡Ë
¡¡£³ÆüÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÆÀÅÀÎ¨¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï±©ÌîÄ¾Ìé¡Ê£³£°¡Ë¡áÊ¡²¬¡¦£±£±£´´ü¡¦£Á£±¡á¡¢Æ£¸¶ÊËÀ¸¡Ê²¬»³¡Ë¤Î£²¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡£¹£Ò¤òÆ¨¤²¤Æ¥·¥ê¡¼¥º£²¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿±©Ìî¤Ï¡ÖÂ¼«ÂÎ¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Æ°¤¤´¶¤¸¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££³ÆüÌÜ¤¬°ìÈÖ¥º¥ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤¹¡×¤È²óÅ¾Ä´À°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¹½¤¨¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£Ç£±¤Ç¤Ï£µ²ó¤ÎÍ¥¾¡¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤¬ÅöÃÏ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÀ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤ÎÍ½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÍ½Áª¥é¥¹¥È£²Áö¤âÊ³Æ®¤ò¤ß¤»¤ë¡£