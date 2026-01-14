¹â»Ô¼óÁê¡ÖÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¡×¡¡Í¿ÅÞ´´Éô¤Ë¡í½°±¡²ò»¶¡í¤òÅÁÃ£¡¡19Æü¤Ë²ñ¸«¤ÇÀµ¼°É½ÌÀ¤Ø
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢14ÆüÍ¼Êý¼óÁê´±Å¡¤Ç¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤é¤È²ñÃÌ¤·¡¢½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
¡Ê²ò»¶¤Ï¡ËÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¡§
¹â»ÔÁíÍý¤«¤éÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë²ò»¶¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÁÃ£¤ò¤¦¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±¡¢°Ý¿·¤ÎÀ¯¸¢¡¢¤½¤·¤ÆÏ¢Î©¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿®¤òÌä¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â»ÔÁíÍý¤«¤é¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤ÈµÈÂ¼ÂåÉ½¤Î²ñÃÌ¤Ï¡¢2»þ´Ö¶á¤¯¤ËµÚ¤Ó¡¢µÈÂ¼»á¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇÁá´ü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÅê³«É¼Æü¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢Íè½µ19Æü¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤¬²ñ¸«¤ÇÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤È¤Î´Ö¤Ç¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¦¹Í¤¨¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñÃÌ¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢Áªµó¤Î¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Ç²áÈ¾¿ô¤òºÇÄã¸Â³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢°Ý¿·¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£