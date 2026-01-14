¥¤¥é¥ó¤Ç¥Ç¥â¤Îµ¾À·¼ÔÂ¿¿ô¡¢ÄÌ¿®¼×ÃÇ¡£¶ÛÇ÷Áö¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÃµ¤ë
¥Ë¥åー¥¹¥¥ã¥¹¥¿ー¤ÎÄ¹ÌîÃÒ»Ò¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü15»þ～17»þ¡¢²Ð～¶âÍËÆü15»þ～17»þ35Ê¬¡Ë¡¢1·î14Æü¤ÎÊüÁ÷¤ËËèÆü¿·Ê¹ÏÀÀâ°Ñ°÷¤Ç¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Î¾®ÁÒ¹§ÊÝ¤¬½Ð±é¡£¡Ö¶ÛÇ÷¤¹¤ë¥¤¥é¥ó¾ðÀª¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤ÇÂ¿¤¯¤Îµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¸½¾õ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
Ä¹ÌîÃÒ»Ò¡Ö¡Ê¥¤¥é¥ó¤Ï¡Ë¥Í¥Ã¥È¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤â¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¾®ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¾ðÊó¤ò¡©¡×
¾®ÁÒ¹§ÊÝ¡Ö´ðËÜÅª¤Ë³°¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤â¤Î¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢ËèÆü¿·Ê¹¤ÎÆ±Î½¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¤¤¤Þ¥¤¥é¥ó¤ÎÃæ¤Ç¼èºà¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¡£¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡£Àè·î28Æü¤«¤é¥Ç¥â¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¡¢¤½¤ì¤Û¤É¸·¤·¤¤µ¬À©¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤³¤í¤Ï¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤«¤é½Ð¤ë¾ðÊó¤ä¡¢¥í¥¤¥¿ーÄÌ¿®¤Ê¤ó¤«¤¬Êó¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Îµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤½¤â¤½¤âÀè·î28Æü¤°¤é¤¤¤«¤é°²½¤·¤Æ¤¤¿¡©¡×
¾®ÁÒ¡Ö¤â¤È¤â¤È28Æü¤Ï¥Æ¥Ø¥é¥ó¤Î¥Ð¥¶ー¥ë¾¦¿Í¤¿¤Á¤¬Êª²Á¹â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë·ã¤·¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¹³µÄ¤·¤Æ¡¢Ê¿ÏÂÅª¤Ë¥Ç¥â¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¶²¤é¤¯¥¤¥é¥ó¤Î¸½ÂÎÀ©¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼£°ÂÉôÂâ¤È¾×ÆÍ¤·¤Æ¡¢Å°Äì¤·¤¿ÃÆ°µ¤ò¼£°ÂÉôÂâ¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡£¤½¤Î¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥¤¥é¥óÁ´ÅÚ¤ËÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
Ä¹Ìî¡ÖÍýÍ³¤Ï·ÐºÑ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¾®ÁÒ¡Ö¤È¤Ã¤«¤«¤ê¤Ï·ÐºÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Êª²Á¹â¡¢¸ø¼°¤ÎÇ¯´Ö¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬42%¡£¿©ÉÊ¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤é70%¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÉô¤ÎÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Ï110%ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£110%¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÇÜ°Ê¾å¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜ¤Ï2¡¢3%¤°¤é¤¤¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¤³¤È¤¬¸À¤ï¤ì¤ë¡Ë¡×
¾®ÁÒ¡Ö¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¥¤¥é¥ó¤Î¥ê¥ä¥ë¤¬¡¢ÂÐ¥É¥ë¤ÇµÞÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£1¡¢2Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ8³ä¡¢¥É¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³°¹ñ¤Î¤â¤Î¤òÇã¤¦¤È¤¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¶ËÃ¼¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¥Ð¥¶ー¥ë¤Î¾¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¥â¥Î¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¡¢³°¤«¤éÇã¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¹â¤¹¤®¤ë¡£Ê¿ÏÂÅª¤Ë¹³µÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¤â¤È¤â¤È¤ÎÀ¯¸¢¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¼ã¤¤³ØÀ¸¤Ê¤ó¤«¤Ï1979Ç¯¤Î¥¤¥é¥ó³×Ì¿¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤Ï¤¤¡×
¾®ÁÒ¡Ö¥¤¥é¥ó¤Ã¤Æ¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¹ñ¤Ç¡£¤¤¤ÞÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¥¤¥¹¥é¥àÂÎÀ©¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¥¤¥¹¥é¥à¤Î¹Í¤¨¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤¿¹ñ¤Å¤¯¤ê¤Ç¡£Èó¾ï¤Ë¼«Í³¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÉþÁõµ¬Äê¤Ë¤·¤Æ¤â¤½¤¦¡£¤â¤Ã¤È¼«Í³¤¬¤Û¤·¤¤¡¢¤È¼ã¼Ô¤¬´¶¤¸¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÏÃ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¢¤È½÷À¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥é¥ó¤Ï½÷¤Î¿Í¤¬´ðËÜ¡¢È±¤ÎÌÓ¤òÁ´Éô¡¢±£¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¬¥¤¥é¥ó¤Ë²¿ÅÙ¤«Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¤¦¤Á¤ÎºÊ¤ÏÆüËÜ¿Í¤À¤±¤ÉÆ¬¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
Ä¹Ìî¡Ö»ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥¤¥é¥ó¤Ã¤Æ¥µ¥¦¥¸¤Ê¤É¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Á°È±¤ÇÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ê½÷À¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×
¾®ÁÒ¡ÖÁ°È±¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É±£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ºÇ¶á¡¢¤â¤Ã¤È±£¤»¡¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ÐºÑ¤¬°¤¤¤ÈÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤ë¤«¤é¡¢ÃÆ°µ¤Î¤Û¤¦¤Ë¸þ¤«¤¦¡£µ¬À©¤ò¸·¤·¤¯¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë¿Ê¤à¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÀè·î28Æü¤Î¥Ç¥â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë³§¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ¹ÔÆ°¡¢¥Æ¥Ø¥é¥ó¤ÎËÌÉô¤Ç¤Ï¥Ï¥á¥Í¥¤»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯Îõ¤ÊÈãÈ½¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Þ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤Ï¤¤¡×
¾®ÁÒ¡ÖËÍ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿2000Ç¯Âå½é¤á¤Ê¤ó¤«¤ÏÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ¤Ï¤·¤Æ¤â¡¢¥Ï¥á¥Í¥¤»á¤À¤±¤Ï¸ý¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤âÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¥Ï¥á¥Í¥¤»á¤Ø¤Î¹³µÄ¤Ï¡¢¤³¤Î¥¤¥¹¥é¥àÂÎÀ©¤òÅ¾Ê¤¤µ¤»¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¤¤Þ¡¢¥¤¥é¥ó¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×