¥í¥¶¥ó¿û¡¡½°µÄ±¡¤Î²ò»¶ÊóÆ»¤òà¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼á¤ÇÎã¤¨¤ë¡Ö¡Ø¤³¤ì¤Ç¤¨¤¨¡Ù¸À¤¦¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥¶¥ó¡×¤Î±§¼£¸¶»Ëµ¬¡¢¿û¹Ê¸¤¬£±£´Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£½°µÄ±¡¤Î²ò»¶ÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï£±£³Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Ë£²£³Æü¾¤½¸Í½Äê¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇËÁÆ¬²ò»¶¤ò¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁÃ£¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢±§¼£¸¶¤Ï¡ÖÁªµó¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢Áªµó¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤ä¤í¤¦¤·¡¢Áªµó¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤ä¤í¤¦¤·¡¢¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤¤¿¤ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÆ¯¤¤¤¿¤ê¤â¤¢¤ë¤ä¤í¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¨¤¨¡£¤Ç¤â»Ù»ýÎ¨¹â¤¤»þ¤Ë²ò»¶ÁíÁªµó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¾¡¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ²¿¤«ÊÑ¤ä¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¡×¤È»ýÏÀ¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¿û¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤«¡¢µÕ¹Ô¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤Ê¤¤¡©¡×¤È¶¦´¶¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ò¡Öà¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÁíÁªµóá¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢£±°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¤ªÆù¤¬£²Ëç¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ø¤³¤ì¤Ç¤¨¤¨¡Ù¸À¤¦¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç£²ÇÜ¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ê¤¡¡©¡¡¤Ê¤ó¤Ç£²ÇÜ¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ê¤¡¡©¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¤ÉÔ»×µÄ¤ä¤Ã¤Æ¤ó¡×¤È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÇÎã¤¨¤¿¡£
¡¡¿û¤ÎÎã¤¨¤Ë¡¢±§¼£¸¶¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤á¤Ã¤Á¤ã¤ï¤«¤ë¡£¤±¤É¡¢ÏÃ¤ÎÎã¤¨¤È¤·¤ÆÁ´Á³¤Á¤¬¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
