¡¡ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Î¾®ÃÓ¹¸½ñµ¶ÉÄ¹¤Ï£±£´Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¤³¤ÎÆüÍ¼Êý¡¢¼óÁê´±Å¡¤ÇÍ¿ÅÞ´´Éô¤é¤ËÂÐ¤·¡¢£²£³Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ò¹Ô¤¦¤ÈÅÁÃ£¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡²ñÃÌ¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡¢Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Î²ñ¸«¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ÈÍ¿ÅÞ´´Éô¤¿¤Á¤Î²ñÃÌÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤½¤³¤Ç²ò»¶¤Î°Õ¸þ¤òÅÁÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¡ØÅÁÃ£¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢à¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê²ò»¶áàµ¿ÏÇ±£¤·²ò»¶á¤À¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â£±·î¤Î£¹Æü¤Ë°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ëà²ò»¶á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÎ®¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤À¤ó¤Þ¤ê¤ò·è¤á¹þ¤ó¤Çº£Æü¤Þ¤ÇÍè¤¿¡£¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òº£Æü¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤¤¤Þ¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£²ò»¶¤ÏÁíÍý¤ÎÀì¸¢»ö¹à¤À¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·è¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢·ûË¡¾å¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢£·¾ò²ò»¶¤Ï°ã·û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Àì¸¢»ö¹à¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¼ç¸¢¼Ô¤ò¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤Ë¤·¤Æ²ò»¶¸¢¤ò¤â¤Æ¤¢¤½¤Ö¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤Ê¤¼¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅÁ²È¤ÎÊõÅá¤òÈ´¤¤¤Æ¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö·ë¶É¡¢¡ÊÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ë¡Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡ØÊª²Á¹âÀ¯ºö¤¬ºÇÍ¥Àè¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤Ë¤¹¤ë¡£³°¸òÆüÄø¤â¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¡ÊÁªµó¤ò¡Ë¤Ë¤ä¤ë¡£ÅÞÍøÅÞÎ¬¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤ÎÅÞÍøÅÞÎ¬¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤Ë»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¹â»Ô¼óÁê¤¬¡Ö¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¤ÏÂÇ¤Ä¼ê¤¬¤Ê¤¤¡£ÆüÃæ´Ø·¸¤òÅ¸Ë¾¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤Þ¤ÎÀ¯¸¢¤Î¼ÂÂÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£