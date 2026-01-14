¡ÖÃÏ°è¤Ï¿Í¤¬¤Ä¤¯¤ë¡×²áÁÂ½¸Íî¤ËÂ©¿á¡¡¹©Ì³Å¹²ñÄ¹¡Ê44¡Ë¤ÎÄ©Àï¡Ö¾®ÉÍ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡×¡Ú¤Á¤¤¤¤Î¥Á¥«¥é(1)¡Û
¥Ë¥åー¥º¥Ê¥¦¤Ç¤Ïº£Ç¯1Ç¯¡¢¡Ö¤Á¤¤¤¤Î¥Á¥«¥é¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¼¯»ùÅç¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¿Í¤äÃÄÂÎ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£1²óÌÜ¤Îº£²ó¤Ï²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤àÌ¸Åç»Ô¤ÎÃÏ°è¤Ë¿·¤¿¤ÊÂ©¿á¤ò¿á¤¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¡ÈÂ¼Ä¹¡í¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤ÏÌ¸Åç»ÔÈ»¿ÍÄ®¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¶Ó¹¾ÏÑ¤ÈºùÅç¤òË¾¤à¾®ÉÍÃÏ¶è¤Ç¤¹¡£
¡Ê½ÐÅ¹¼Ô¡Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¼¥êー¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¡×¡ÊÇã¤¤ÊªµÒ¡Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×
Ëè·î1²ó¡¢ÆüÍË¤Ë³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆü¡£¤Ë¤®¤ï¤¦ÍÍ»Ò¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÂ¼¡É
¡Ê¼¯»ùÅç»Ô¤«¤é¡Ë¡Ö½é¤á¤ÆÍè¤¿¡£¤ª¤·¤ã¤ì¡£³Ú¤·¤¤»ÜÀß¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡×
¡ÊÌ¸Åç»ÔÆâ¤«¤é¡Ë¡Ö¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÍè¤Æ¤ß¤¿¡£¤¹¤´¤¤¤¹¤Æ¤¡×
¤·¤áÆì¤Å¤¯¤ê¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¡£
¡ÊÌ¸Åç»ÔÆâ¤«¤é¡Ë¡Ö»ä¤À¤±ºî¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¡Ø¼«Ê¬¤â¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡×¡Ê»Ò¤É¤â¡Ë¡Ö³Ú¤·¤¤¡×
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦ÍÍ»Ò¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÂ¼¡É¤Î¤è¤¦¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¾®ÉÍ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ç¤¹¡£
1ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¤ÎÉßÃÏ¤Ë¥Ñ¥ó¤ä¥Óー¥ë¤Î¾úÂ¤½ê¤Ê¤É6¤Ä¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¡¢·úÃÛ»öÌ³½ê¤Ê¤É7¼Ò¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÊª¤Ë¤ÏÌ¸Åç»ÔÆâ¤ÎÌÚºà¤¬»È¤ï¤ì²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£¡ÈÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡É Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿´íµ¡´¶
¡Ö¾®ÉÍ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡×¤Î¡ÈÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡É¡¢°¨ÎÉ»Ô½Ð¿È¤ÎÍÂ¼·ò¹°¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤Ç¤¹¡£
¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢´Ú¹ñÎ±³Ø¤äÅìµþ¤ÎIT´ë¶È¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ27ºÐ¤Î¤³¤íµ¢¶¿¡£Ì¸Åç»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¼Â²È¤Î¹©Ì³Å¹¤ò·Ñ¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÂ¼¡É¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï20Âå¤Î¤³¤í¤«¤éÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿´íµ¡´¶¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ê¾®ÉÍ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸ ÍÂ¼·ò¹°Â¼Ä¹¡Ë¡Ö¿Í¸ý¤¬¸º¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ½»Âð¤ò·ú¤Æ¤ë¿Í¤â¸º¤ë¡£¡Ø¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Ì¤Íè¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ä¤¯¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¹ñÆâ³°¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¤Þ¤Á¤Î»ë»¡¤ò½Å¤Í¡¢ÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬600¿Í¤¬Êë¤é¤¹¾®ÉÍ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤à¾®ÉÍÃÏ¶è¡£¤³¤Á¤é¤Î½¸Íî¤Ç¤Ï¶õ¤²È¤âÌÜÎ©¤Ä¡×
½»Ì±¤ÎÈ¾¿ô¶á¤¯¤ò65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î³èÎÏ¤¬¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾®ÉÍÃÏ¶è¤Î½»Ì± 70Âå¡Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ÊÃÏ°è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö5²¯±ß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ËÅö»þ¤Ï¸ÍÏÇ¤¦½»Ì±¤â¡Ä
¾®ÉÍ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ï¥³¥ó¥Ó¥ËÀ×ÃÏ¤ä¹Ìºî¤òÊü´þ¤·¤¿¾ì½ê¤Ë¤ª¤È¤È¤·¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ð±Ä¤¹¤ë¹©Ì³Å¹¤òÌ¸Åç»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤«¤é°Ü¤¹¤Ê¤É5²¯±ß¶á¤¯¤òÅê¤¸¤ë¼Ò±¿¤ò¤«¤±¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¤¿¤À¡¢Åö»þ¤Ï¹ß¤Ã¤ÆÍ¯¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ë¸ÍÏÇ¤¦½»Ì±¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾®ÉÍÃÏ¶è¤Î½»Ì± 70Âå¡Ë¡Ö²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¡×
¡Ê¾®ÉÍ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸ ÍÂ¼·ò¹°Â¼Ä¹¡Ë¡Ö¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¶¹¤¤Æ»Ï©¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼Ö¤¬Íè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡ÊÍÂ¼¤µ¤ó¡Ë¡Ö¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ê¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ë¡×¡ÊÃÏ°è½»Ì±¡Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡× ÃÏ°è¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÄÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡ÖÀÑ¤ß½Å¤Í¡×
ÃÏ°è¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¡©¾ÃËÉÃÄ¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È½»Ì±¤È¤Îµ÷Î¥¤Ï¼«Á³¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÍÂ¼¤µ¤ó¡Ë¡ÖÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£±þ±çÃÄ¡×
¡Ê¾®ÉÍÃÏ¶è¤Î½»Ì± 70Âå¡Ë¡Öº£¤Þ¤ÇÍè¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡×
¡Ê¾®ÉÍÃÏ¶è¤Î½»Ì± 70Âå¡Ë¡ÖÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¡×
¡Ê¾®ÉÍÃÏ¶è¤Î½»Ì± 80Âå¡Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¹âÎð¼Ô¤Ï¤è¤ê¤É¤³¤í¤¬¤Ç¤¤¿¡£¿Í¤¬¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
ÍÂ¼¤µ¤ó¤¬Â¼¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ê¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ê¾®ÉÍ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸ ÍÂ¼·ò¹°Â¼Ä¹¡Ë¡ÖÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òËá¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶á¤¯¤Ç¤È¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¹¤´¤¯¤¹¤´¤¯Âç»ö¡×¾®ÉÍ¤Ë¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¡Ö¿Í¤Î²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤·¤ÆÀè·î¡£¾®ÉÍ¤Ë¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¸Åç»Ô¤ÎÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤«¤é°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿ÍÀîÍµ»Ò¤µ¤ó¤ÈÉ×¡¦Ä¾µ±¤µ¤ó¡¢Ä¹½÷¤Îºù²ì¤Á¤ã¤ó¡Ê2¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ÊÍÀîÍµ»Ò¤µ¤ó¡¦38¡Ë¡Ö½éÆü¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤È¤¡¢Êú¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤ÎÌîºÚ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ØÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡Ù¤È³§¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ö¿Í¤Î²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤Î1Ç¯È¾¤Î´Ö¤Ë¡¢Åìµþ¤ä¼¯»ùÅç»Ô¤Ê¤É¤«¤é20¿Í¤Û¤É¤¬¾®ÉÍ¤Ë°Ü½»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÉ× Ä¾µ±¤µ¤ó¡¦28¡Ë¡Ö¡Ê¾®ÉÍ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ë¤Ï¡Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¥³ー¥Òー²°¤µ¤ó¤â¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤â¤¢¤ë¡£¿Í¤ò²È¤Ë¸Æ¤Ó¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤â¾®ÉÍ¤Ë½»¤â¤¦¤È·è¤á¤¿ÍýÍ³¡×
¡ÊÍÀîÍµ»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¾®ÉÍ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤«¤éÌ´¤¬ËÄ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡Ê¾®ÉÍ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸ ÍÂ¼·ò¹°Â¼Ä¹¡Ë¡ÖÆü¡¹»Í¶ìÈ¬¶ì¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥É¥¨¥éー¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¾®ÉÍ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤ÎÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë³¤´ß¶á¤¯¡£º£Ç¯½Õ¤Î¥ªー¥×¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ì±ÇñÍÑ¤Î»ÜÀß¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÃÏ°è¤ÎÎÏ¡×¤È¤Ï¡©
¡Ê¾®ÉÍ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸ ÍÂ¼·ò¹°Â¼Ä¹¡Ë¡Ö¿Í¤ÎÎÏ¡£ÃÏ°è¤Ï¿Í¤¬¤Ä¤¯¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡£¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤·¤«¤Ê¤¤¡£¾®ÉÍ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ï¿Í¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¾ì¡×
¡Ö¤³¤³¤Ç²¿¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤«¡£¿Í¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë´ï¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×
»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤ÎÂ¼¤Å¤¯¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍÂ¼¤µ¤ó¤¬¤Þ¤¤¤¿¼ï¤Ï°ì¤Ä¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä¤È²Ö³«¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦