º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢20Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ä±Ñ²ñÏÃ¹Ö»Õ¤«¤é¤Î¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²²¼¼ê¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ë¡¢¹¾¸¶¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¼ÁÌä¡ä
»ä¤Ï20Ç¯°Ê¾å¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Ù¥Æ¥é¥ó¡É±Ñ²ñÏÃ¹Ö»Õ¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤«¤é¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÀ¤Âå¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë»Å»ö¤Ï½çÄ´¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¸À¤¨¡¢»ä¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢¤¢¤ë1¤Ä¤ÎÇº¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÈÀ¹¤ê¾å¤²²¼¼ê¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£±Ñ²ñÏÃ¹Ö»Õ¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬ÍÛ¥¥ã¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¥¥é¥¥é¤ÊÀèÀ¸¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¡È¤Þ¤¢¾®åºÎï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÉáÄÌ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤ÏÌÌÇò¤¤¤³¤È¤â¸À¤¨¤º¡¢¤¿¤Þ¤ËÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤¬¤ª¤È¤Ê¤·¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿À·Ð¤ò¸¯¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¹¤ê¾å¤²¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªÆó¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤«¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»ä¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó´õË¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤âÂ¿¿ôÃ´Åö¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¹¤ê¾å¤²²¼¼ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌòÌÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«°ÕÌ£¤ä¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ã¹¾¸¶¤«¤é¤Î²óÅú¡ä
¡½¡½¤³¤ÎÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î±üÇ÷¤Ï¡Ö20Ç¯¤âÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ÌµÍý¤ËÍÛ¥¥ã¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤¶µ¼¼¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¾¸¶¤Ï¤µ¤é¤Ë°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤Î¿´Íý¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸¶¡§µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¡È¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¿Í¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡£Í×¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤Ã¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢ÎÉ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¾Ð´é¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤È¤«¡¢ÉÔ°¦ÁÛ¤Ê¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤ò¾å¤²¤ë¤È¤«¡¢ÍÞÍÈ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤¦»×¤ï¤ì¤¿¤¤¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë±Ñ²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÉ½¤¹Êý¤¬Âç»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½´Ù¤ëæ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹¾¸¶¤Ï¡Ö¸¶ÅÀ²óµ¢¡×¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸¶¡§20Ç¯°Ê¾å¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢°ìÃ¶¡¢¸¶ÅÀ¤ËÊÖ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£±Ñ²ñÏÃ¤ò²¿¤«1¤Ä¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£±Ñ²ñÏÃ¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¡Ö±Ñ²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿§¤ó¤Ê¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤âÃý¤Ã¤Æ¡¢¸òÎ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Á³¤È¤ª¤Î¤º¤È¡¢¼«Ê¬¤â¸òÎ®¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡£
±üÇ÷¡§½é¿´¤ËÌá¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¹¾¸¶¡§µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡£Ä¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²¿¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡¢Î®¹Ô¤ê¤ò¸«¤ÆÌÂ¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç¸¶ÅÀ¤ËÊÖ¤ë¡£Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤â³Ú¤·¤à¡£¤½¤ì¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ü¹¾¸¶·¼Ç·¡¡º£Ìë¤Î³Ê¸À
¡Ö¿Í¤Ï¼ä¤·¤µ¤òÃÎ¤ëÊ¬¡¢°¦¤¬µ±¤¤Þ¤¹¡×
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¹¾¸¶·¼Ç·¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î±üÇ÷¶¨»Ò
¡ü¹¾¸¶·¼Ç·¡¡º£Ìë¤Î³Ê¸À
¡Ö¿Í¤Ï¼ä¤·¤µ¤òÃÎ¤ëÊ¬¡¢°¦¤¬µ±¤¤Þ¤¹¡×
