¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡¢£²£³Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇÁá´ü¤Ë½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£½©ÅÄ¸©Æâ¤Ç¤â½°µÄ±¡Áªµó¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Æ°¤­¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤Ï£±£´ÆüÍ¼Êý¡¢Í¿ÅÞ´´Éô¤ËÂÐ¤·½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÀµ¼°¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÇ¡¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡Ö²ò»¶É÷¡×¤Ë½©ÅÄ¸©Æâ¤Î³ÆÀ¯ÅÞ¤âÂÐ±þ¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

※動画配信ニュースをご覧ください。