2Ê¬Â¤é¤º¤Ç1²óÅ¾¤¹¤ëÄ¾·ÂÌó710m¤Î¾®ÏÇÀ±¡Ö2025 MN45¡×¤òÈ¯¸«¡¡¥ë¡¼¥Ó¥óÅ·Ê¸Âæ¤Î½é´ü´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤«¤é
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ù¥é¡¦¥ë¡¼¥Ó¥óÅ·Ê¸Âæ¡Ê¥Á¥ê¡Ë¤Î¡Ö¥·¥â¥Ë¡¼¡¦¥µ¡¼¥Ù¥¤Ë¾±ó¶À¡×¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¡¢±²´¬¶ä²Ï¡ÖM61¡ÊMessier 61¡Ë¡×¡£
¤ª¤È¤áºÂ¤ÎÊý¸þ¡¢Ìó5300Ëü¸÷Ç¯Àè¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Û¤Ü¿¿ÀµÌÌ¤ò¸þ¤±¤¿°ÌÃÖ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢±²´¬ÏÓ¡Ê±²¾õÏÓ¡Ë¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²èÁü¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆÃÄê¤ÎÇÈÄ¹¤Î¸÷¤òÄÌ²á¤µ¤»¤ë4¤Ä¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò²ð¤·¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òÃå¿§¡¦¹çÀ®¤·¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï"¤¢¤ë¤â¤Î"¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ë¾Ãµî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î²èÁü¤Ï¡¢¤½¤Î¡È¤¢¤ë¤â¤Î¡É¤ò¾Ãµî¤»¤º¤ËºîÀ®¤·¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£M61¤Î¼þ°Ï¤ËÀÖ¡¦ÎÐ¡¦ÀÄ¤Î3¿§¤ÇÅÉ¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¸÷¤ÎÅÀÀþ¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤³¤ì¤é¤ÎÅÀÀþ¤Ï¡¢ÂÀÍÛ·ÏÆâ¤Î¾®ÏÇÀ±¤Ç¤¹¡£
±ó¤¯¤Î¹±À±¤ä¶ä²Ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶á¤¯¤Î¾®ÏÇÀ±¤ÏÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤â»ëÌî¤ÎÃæ¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ï¢Â³¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¹çÀ®¤¹¤ë¤È¡¢¾®ÏÇÀ±¤Îµ°À×¤¬Àþ¾õ¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£µ°À×¤Î¿§¤¬ÅÓÃæ¤ÇÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢Ãå¿§¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¿§¤Î°ã¤¤¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NSF NOIRLab¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹ñÎ©²Ê³ØºâÃÄ¤Î¹ñÎ©¸÷³Ø¡¦ÀÖ³°Å·Ê¸³Ø¸¦µæ½ê¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½é´ü´ÑÂ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆM61¤ò´Þ¤à¡Ö¤ª¤È¤áºÂ¶ä²ÏÃÄ¡×¤ÎÊý¸þ¡¢Ìó10Ê¿ÊýÅÙ¡ÊËþ·îÌó45¸ÄÊ¬¡Ë¤ÎÈÏ°Ï¤ò7ÈÕ¤«¤±¤Æ¹ç·×Ìó10»þ´Ö´ÑÂ¬¤·¤¿¥·¥â¥Ë¡¼¡¦¥µ¡¼¥Ù¥¤Ë¾±ó¶À¤Ï¡¢Ìó2100¸Ä¤â¤Î¾®ÏÇÀ±¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¢¥ ¥·¥â¥Ë¡¼¡¦¥µ¡¼¥Ù¥¤Ë¾±ó¶À¤Î½é´ü´ÑÂ¬¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¾®ÏÇÀ±¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼¨¤·¤¿Æ°²è¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¡ÊCredit: RubinObs/NOIRLab/SLAC/NSF/DOE/AURA¡Ë¡Û
¹âÂ®¼«Å¾¤¹¤ëÄ¾·Â1kmÌ¤Ëþ¤Î¾®ÏÇÀ±¤ò5¤ÄÈ¯¸«
º£²ó¡¢NOIRLab¤ÎSarah Greenstreet¤µ¤ó¤¿¤Á¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥·¥â¥Ë¡¼¡¦¥µ¡¼¥Ù¥¤Ë¾±ó¶À¤¬È¯¸«¤·¤¿¾®ÏÇÀ±¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¼«Å¾¼þ´ü¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿76¸Ä¤Î¾®ÏÇÀ±¤«¤é¡¢Èó¾ï¤Ë¹âÂ®¤Ç¼«Å¾¤¹¤ë¾®ÏÇÀ±¤òÊ£¿ôÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¹¤ë¸¦µæÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¾®ÏÇÀ±ÂÓ¤Î¾®ÏÇÀ±¡Ö2025 MN45¡×¤Ï¡¢¿äÄêÄ¾·ÂÌó710m¤È¤¤¤¦Âç¤¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ìó1.88Ê¬¤Ç1²ó¼«Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»þ´Ö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÊ¬¡×¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¾®ÏÇÀ±Ãµººµ¡¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ2¡×¤¬¥µ¥ó¥×¥ë¤òºÎ¼è¤·¤¿¾®ÏÇÀ±¡ÖRyugu¡Ê¥ê¥å¥¦¥°¥¦¡Ë¡×¡ÊÄ¾·ÂÌó900m¡¦¼«Å¾¼þ´üÌó7.6»þ´Ö¡Ë¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾®ÏÇÀ±Ãµººµ¡¡ÖOSIRIS-REx¡×¤¬¥µ¥ó¥×¥ë¤òºÎ¼è¤·¤¿¾®ÏÇÀ±¡ÖBennu¡Ê¥Ù¥ó¥Ì¡¢¥Ù¥Ì¡¼¡Ë¡×¡ÊÄ¾·ÂÌó500m¡¦¼«Å¾¼þ´üÌó4.3»þ´Ö¡Ë¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¥é¥Ö¥ë¥Ñ¥¤¥ëÅ·ÂÎ¤Ç¤·¤¿¡£
¥é¥Ö¥ë¥Ñ¥¤¥ëÅ·ÂÎ¤Ï¡¢´¤ãª¤¬¤æ¤ë¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ·Á¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ·ÂÎ¤Ç¤¹¡£¼«Å¾¤¬Â®¤¹¤®¤ë¤È¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Å¾¼þ´ü¤ÎÃ»¤µ¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾®ÏÇÀ±ÂÓ¤Î¾®ÏÇÀ±¤Ç¤ÏÌó2.2»þ´Ö¤¬¥é¥Ö¥ë¥Ñ¥¤¥ëÅ·ÂÎ¤Î¸Â³¦¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìó1.88Ê¬¤È¤¤¤¦¼«Å¾¼þ´ü¤Ï¡¢2025 MN45¤¬¥é¥Ö¥ë¥Ñ¥¤¥ëÅ·ÂÎ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Î·×»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Î¼«Å¾¼þ´ü¤Ç¤â·Á¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´äÀÐ¥ì¥Ù¥ë¤Î·ë¹çÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£2025 MN45¤Ï¡È¹âÂ®²óÅ¾¤¹¤ëµðÂç¤Ê°ìËç´ä¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ·ÂÎ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2025 MN45¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¼«Å¾¼þ´ü¤¬¿ôÊ¬¡Á½½¿ôÊ¬¤ÈÈó¾ï¤ËÃ»¤¯¡¢Ä¾·Â¤Ï1kmÌ¤Ëþ¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¾®ÏÇÀ±¤ò4¤ÄÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£¤³¤ì¤é5¤Ä¤Î¾®ÏÇÀ±¤Î¤¦¤Á¡¢NEO¡ÊÃÏµå¶áËµÅ·ÂÎ¡Ë¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¡Ö2025 MJ71¡×¤Î1¤Ä¤Ç¡¢»Ä¤ë4¤Ä¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¾®ÏÇÀ±ÂÓ¤Î¾®ÏÇÀ±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ä2025 MG56¡ÊÌó660m¡¦Ìó16Ê¬¡Ë¡¢2025 MJ71¡ÊÌó120m¡¦Ìó1.92Ê¬¡Ë¡¢2025 MK41¡ÊÌó540m¡¦Ìó3.78Ê¬¡Ë¡¢2025 MV71¡ÊÌó930m¡¦Ìó13Ê¬¡Ë¡£³ç¸ÌÆâ¤Ï¿äÄêÄ¾·Â¡¦¼«Å¾¼þ´ü¤Î½ç¡£
¥Ù¥é¡¦¥ë¡¼¥Ó¥óÅ·Ê¸Âæ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥â¥Ë¡¼¡¦¥µ¡¼¥Ù¥¤Ë¾±ó¶À¤ò»È¤Ã¤ÆÌë¶õ¤ÎÄ¶¹³Ñ¡¦Ä¶¹â²òÁüÅÙ¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹¤ò10Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¼èÆÀ¤¹¤ë´ÑÂ¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖLegacy Survey of Space and Time¡ÊLSST¡Ë¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
2025 MN45¤Î¤è¤¦¤ÊÈó¾ï¤Ë¹âÂ®¤Ç¼«Å¾¤¹¤ë¾®ÏÇÀ±ÂÓ¤Î¾®ÏÇÀ±¤Ïº£¸å¤â¿ôÂ¿¤¯¸«¤Ä¤«¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÅ·ÂÎ¤Î¶¯ÅÙ¡¦ÁÈÀ®¡¦¾×ÆÍ¤ÎÎò»Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÀÍÛ·Ï¤Î·ÁÀ®¤È¿Ê²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÍý²ò¤âÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
