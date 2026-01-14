J1Ê¡²¬¡¡¶âÌÀµ±Á°´ÆÆÄ¤Î·ÀÌó²ò½ü½ä¤ëÁûÆ°¼Õºá¡¡¼ÒÄ¹¤é°úÀÕ¼Ç¤¡¡¶¯¤¤¼¸ÀÕ¤Ê¤É3»ö°Æ¤ò¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿Ç§Äê¡¡
¡¡J1Ê¡²¬¤Ï14Æü¡¢¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿»ö°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¤È¤ªÏÍ¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï5Æü¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¶âÌÀµ±¡Ê¥¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ò¡Ë´ÆÆÄ¡Ê44¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò4ÆüÉÕ¤Ç²ò½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ê¡¢²ñÄ¹¡¢¼ÒÄ¹¡¢Éû¼ÒÄ¹¤Î3¿Í¤¬°úÀÕ¼Ç¤¤¹¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢¶âÌÀµ±»á¤È¤Î·ÀÌó²ò¾Ã¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤è¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¤´ÉéÃ´¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ò¼Õºá¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£²ó¤ÎÌäÂê¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î³§ÍÍ¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤ÏËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºòÇ¯Ëö¤«¤éÂè»°¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò´Þ¤à»ö¼Â´Ø·¸¤Î³ÎÇ§¤ª¤è¤ÓÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Öº£²ó¤Î»ö°Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌäÂê»ö¾Ý¤òÊó¹ð¡¦¶¦Í¤¹¤ë´ð½à¤¬½½Ê¬¤Ë³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤òÅ¬»þ¡¦Å¬ÀÚ¤ËÇÄ°®¤·¡¢¤½¤ì¤òÀ§Àµ¤¹¤ëÂÎÀ©¤¬½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÂè»°¼ÔÊÛ¸î»Î¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤ò¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¿¿Ùõ¤«¤Ä½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤òÅ°ÄìÅª¤ËÁí³ç¤·¡¢Æ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ¤ª¼¨¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼º¤ï¤ì¤¿¿®Íê¤Î²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¢§°Ê²¼¡¢Ê¡²¬¤ÎÈ¯É½
1¡¥¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç°Ê²¼¤Î3»ö°Æ¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»ö°Æ¡¡Û
Ê£¿ô²ó¡¢Â¿¿ô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕËô¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤ò»Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶ÈÌ³Ç½ÎÏ¤òÙèÙé¤¹¤ëÈ¯¸À¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤àÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢ã»ö°Æ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³ºÅöÀ¤Î¸«²ò¢ä
È¯¸ÀÆâÍÆ¤¬»ØÆ³¤È¤Î´Ø·¸¤ÇÉÔÉ¬Í×¤«¤ÄÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú»ö°Æ¢¡Û
ÎáÏÂ7Ç¯11·î¡¢Â¿¿ô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÁª¼ê¤¬¼þ°Ï¤Ë¤¤¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¡¢¼þ°Ï¤¬´íµ¡´¶¤äÉÔ°Â¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤ÊÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÊýË¡¤Ê¤¤¤·ÂÖÍÍ¤Ë¤è¤ë¼¸ÀÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢ã»ö°Æ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³ºÅöÀ¤Î¸«²ò¢ä
ÆÃÄê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Ë´íµ¡¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Û¤É¡¢¤Þ¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤ÎÁª¼ê¤é¤¬È¯¸ÀÆâÍÆ¤òÊ¹¤¤¤ÆÉÔËþ¤ò»ý¤Á¡¢¶ÛµÞ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò»Ï¤á¤ë¤Û¤É¤Î·õËë¤Ç¡¢½°¿Í´Ä»ë¤ÎÃæ¤Ç»ØÆ³¤ä¼¸ÀÕ¤ò¹Ô¤¦É¬Í×À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ØÆ³ÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤é¤¬Î×»þ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Áª¼ê¤é¤ËÉÔ¿®´¶¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦±Æ¶Á¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú»ö°Æ£¡Û
ÎáÏÂ7Ç¯11·î¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎËÜÍèÅª¤Ê¶ÈÌ³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¡¢¤½¤Î¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤¬ÉÔ½½Ê¬¤È´¶¤¸¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼þ°Ï¤«¤é¸«¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ç¶¯¤¤¼¸ÀÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢ã»ö°Æ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³ºÅöÀ¤Î¸«²ò¢ä
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤¹¤ë²áÂç¤ÊÍ×µá¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢½°¿Í´Ä»ë¤ÎÃæ¤Ç¼¸ÀÕ¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¡¢¼¸ÀÕ¤ÎÂÖÍÍ¤âÉÔÅ¬ÀÚ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¥ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¼Â´Ø·¸¤ÎÀ°Íý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â´Ø·¸¤ª¤è¤ÓÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¼¨¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤Ï¡¢Îý½¬Ãæ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¯¥é¥Ö³èÆ°Á´ÂÎ¤ÎÃæ¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤¿»ö¾Ý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Îý½¬¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Î³èÆ°¤ÈÂª¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»ö¼ÂÇ§Äê¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿»ö¾Ý¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ë½ÎÏÅù¤ÎÍ·ÁÎÏ¤Î¹Ô»È¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ·ï¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¤Î¹Ô°Ù¤ÎÆâÍÆ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢²áµî¤Î·Ð°Þ¤ä·ÑÂ³À¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î´ÉÍýÂÎÀ©Åù¤ò´Þ¤á¡¢Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶âÌÀµ±»á¤È¤Î´ÆÆÄ·ÀÌó¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ÁÐÊý¶¨µÄ¤Î¤¦¤¨¡¢Â®¤ä¤«¤Ë·ÀÌó¤ò¹ç°Õ²òÌó¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ï¤ÏÆÃÄê¤Î¸Ä¿Í¤Î¤ß¤¬ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Ù¤»ö¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î´ÉÍý´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½ÅÂç¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÉÍý´ÆÆÄÀÕÇ¤¤Îºß¤êÊý¤ª¤è¤ÓÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼èÄùÌò²ñ¤Ê¤É¤Ç¤Î¶¨µÄ¡¢³ÎÇ§¤Ê¤É½êÄê¤Î¼êÂ³¤¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¤ª¼¨¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¥´ÉÍý´ÆÆÄµÁÌ³°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1·î9Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Âè»°¼ÔÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë´ÉÍý´ÆÆÄ¼Ô¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢°Ê²¼3¹àÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î´ÉÍý´ÆÆÄµÁÌ³°ãÈ¿¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê1¡Ë¥Á¡¼¥à¤Î´ÉÍý´ÆÆÄ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¶¯²½ÉôÄ¹¤«¤é¡¢·Ð±Ä²ñµÄ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌäÂê»ö¾Ý¤òÊó¹ð¤¹¤ë´ð½à¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê2¡Ë¥Á¡¼¥à¤Î´ÉÍý´ÆÆÄ¼Ô¤Ç¤¢¤ë·Ð±Ä²ñµÄ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Æ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤òÅ¬»þ¡¦Å¬ÀÚ¤ËÇÄ°®¤·¡¢¤½¤ì¤òÀ§Àµ¤¹¤ëÂÎÀ©¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê3¡Ë¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Ò³°¤ÎÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤ò´Þ¤àÄÌÊóÁë¸ý¤Î¼þÃÎ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÌÊóÁë¸ý¤Î¼Â¸úÀ¤ò·ç¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4¡¥´ÉÍý´ÆÆÄÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âè»°¼ÔÊÛ¸î»Î¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò´ð¤Ë¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤È¶¨µÄ¤Î¤¦¤¨´ÉÍý´ÆÆÄÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°Ê²¼¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½ô¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²¼µ¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤È¤â¤Ë²þ¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ô¾ï¶Ð¼èÄùÌò¡Õ
·ë¾ë¹ÌÂ¤¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼èÄùÌò¼Ç¤¡¡¢¨1·î31ÆüÉÕ
»³¸ý¶Ñ¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¸ºÊð10¡ó¡Ê»°¤«·î¡Ë
¡ÔÈó¾ï¶Ð¼èÄùÌò¡Õ
Àî¿¹·É»Ë¡¡¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²ñÄ¹¼Ç¤¡¡¡¡¢¨¼èÄùÌò¤È¤·¤ÆÎ±Ç¤
Î©ÀÐ·ÉÇ·¡¡¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Éû¼ÒÄ¹¼Ç¤¡¡¢¨¼èÄùÌò¤È¤·¤ÆÎ±Ç¤
¡Ô¤½¤ÎÂ¾¡Õ
ÌøÅÄ¿ÌÀ¡¡¥Á¡¼¥à¶¯²½ÉôÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶¯²½Ã´Åö¤Ø¹ß³Ê¡¢¸ºÊð10¡ó¡Ê»°¤«·î¡Ë
Á°ÅÄ¸¸ç¡¡´ÉÍýÉôÉôÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤±¤óÀÕ¡¡¢¨½Ð¸þ²ò½ü
5¡¥ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸½ºß¡¢°ìÉôÄ´ºº¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä´ºº¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë½ªÎ»¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÐºö¼¼ÀßÃÖ
¡¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡Ã´ÅöÌò°÷¡¢ÊÛ¸î»Î¡¦¿Í»öÏ«Ì³¤ÎÀìÌç²È
¢¼ç¤ÊÆâÍÆ
¡¦Êó¹ð´ð½à¤ÎÌÀ³Î²½
¡¦·Ð±Ä¼¹¹Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤òÁá´üÈ¯¸«¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ
¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÐºö¼¼¤Î¾ïÀßÁÈ¿¥¡ÊÌò°÷²ñ¤Ø¤Î»ÍÈ¾´üËè¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ë
¡¦ÆâÉôÄÌÊóÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎºÆ³ÎÇ§
¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Ã´ÅöÌò°÷¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤è¤ëÀÕÇ¤¤È¸¢¸Â¤ÎÌÀ³Î²½
¡¦³Æ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°
¡Ê2¡Ë¥µ¡¼¥Ù¥¤¥é¥ó¥¹¥«¥á¥éÀßÃÖ
¡¡¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¥µ¡¼¥Ù¥¤¥é¥ó¥¹¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÐºö¼¼¤Ë¤Æ´ÉÍý¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë·¼È¯³èÆ°¤Î¶¯²½
¡¦Äê´üÇÛ¿®
¡¦Äê´üÅª¤Ê¸¦½¤
¡¦ÁêÃÌÁë¸ý¡¢ÄÌÊóÁë¸ý¤Î¼þÃÎ
¡Ê4¡ËÀë¸À½ñ¤Îº¹Æþ¤ì
¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¢¥¹¥¯¡¼¥ëµÚ¤ÓÁ´Ìò¿¦°÷¤«¤é¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Àë¸À½ñ¤Îº¹Æþ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
6¡¥¿·ÂÎÀ©¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿·¤¿¤Ë¼èÄùÌò1Ì¾¤òÁªÇ¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿·Ç¤¼èÄùÌò¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½µÚ¤Ó¥Á¡¼¥à¶¯²½¡¢¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð±Ä´ÆÆÄµ¡Ç½¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸åJ1¤Ç¾å°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿·Ð±ÄÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£½êÄê¤Î¼êÂ³¤¤¬½ªÎ»¼¡Âè²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
7¡¥Àº¿ÀÅª¤Ê¤´ÉéÃ´¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿³§ÍÍ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸½»þÅÀ¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¤´ÉéÃ´¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¼Õºá¤Î¤¦¤¨¸½ºß¤Î¿´¶Åù¤ò¤ª»Ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÀ¿¿´À¿°ÕÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
8¡¥ºÇ¸å¤Ë
¸½ºß·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÉôÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ê°ãÈ¿»ö°ÆÅù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½êÄê¤Î¼êÂ³¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤ÇÂ®¤ä¤«¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¿·Àß¤¹¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÐºö¼¼¤Ë¤ÆÆüº¢¤«¤é¸½¾ì¤ËÉë¤¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿»ö°Æ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¢¥¹¥¯¡¼¥ëµÚ¤ÓÁ´Ìò¿¦°÷¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¤Ë¤Ä¤¼Â¸úÀ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£