¤Ê¤¼¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡ÖÀ®Ç¯¸å¸«¡×ÍøÍÑ¤Ç¼º¿¦¤Ï°ã·û¤« ·ÙÈ÷¶ÈË¡¡Ö·ç³Ê¾ò¹à¡×ÁÊ¾Ù¡¡ºÇ¹âºÛ¤Ç¸¶¹ð¤È¹ñ¤ÎÁÐÊý¤Î°Õ¸«¤òÄ°¤¯ÊÛÏÀ³«¤«¤ì¤ë¡¡Ç¯ÅÙÆâ¤Ë¤âÈ½ÃÇ¤«
¡ÖÀ®Ç¯¸å¸«À©ÅÙ¡×¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï·ÙÈ÷¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÄê¤á¤¿·ÙÈ÷¶ÈË¡¤Î¡Ö·ç³Ê¾ò¹à¡×¤¬·ûË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Áè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºÛÈ½¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛÂçË¡Äî¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¸¶¹ð¤È¹ñ¤Î°Õ¸«¤òÄ°¤¯ÊÛÏÀ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ®Ç¯¸å¸«À©ÅÙ¡×¤Ï¡¢Àº¿À¾ã³²¤äÇ§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤ÇÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ºÛÈ½½ê¤¬»ØÄê¤·¤¿¿ÆÂ²¤äÊÛ¸î»Î¤é¤¬ºâ»º¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
·ÙÈ÷¶ÈË¡¤Ï2019Ç¯¤Ë²þÀµ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÀ®Ç¯¸å¸«À©ÅÙ¡×¤ò»È¤¦¿Í¤Ï·ÙÈ÷¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¡Ö·ç³Ê¾ò¹à¡×¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ÚÅÙ¤ÎÃÎÅª¾ã³²¤¬¤¢¤ë´ôÉì¸©¤Î30Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢2014Ç¯¤«¤é·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Ç¸òÄÌÍ¶Æ³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2017Ç¯¤ËÃÎ¿Í¤È¤Î¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é¡ÖÀ®Ç¯¸å¸«À©ÅÙ¡×¤ÎÍøÍÑ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö·ç³Ê¾ò¹à¡×¤Ë³ºÅö¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¸ÛÍÑ¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤È¤·¤¿·ÀÌó¤ò²ñ¼Ò¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·ÀÌó½ªÎ»¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢Âà¿¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï2018Ç¯¡¢·ÙÈ÷¶ÈË¡¤Î¡Ö·ç³Ê¾ò¹à¡×¤Ï·ûË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¹ñ¤òÄóÁÊ¡£1¿³¤Î´ôÉìÃÏºÛ¤È2¿³¤ÎÌ¾¸Å²°¹âºÛ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢¡Ö·ç³Ê¾ò¹à¡×¤Îµ¬Äê¤¬·ûË¡22¾ò¤¬ÊÝ¾ã¤¹¤ë¡Ö¿¦¶ÈÁªÂò¤Î¼«Í³¡×¤ä¡¢·ûË¡14¾ò¤¬Äê¤á¤ë¡ÖË¡¤Î²¼¤ÎÊ¿Åù¡×¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¹ñ¤ËÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñÂ¦¤¬ºÇ¹âºÛ¤Ë¾å¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶¹ð¤ÎÃËÀ¤Ï·ÙÈ÷°÷¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¡©¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¤·¡¢¡Ö·ÙÈ÷°÷¤Î»Å»ö¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÇÚ¤¬¿§¡¹¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤Ë¤â¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¶¹ð¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö·ÙÈ÷¤Î»Å»ö¤ÏÃËÀ¤ÎÇ½ÎÏ¤È°ÕÍß¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢¸ÛÍÑ¼ç¤«¤é¤â´î¤Ð¤ì¡¢±þ±ç¤µ¤ì¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÃËÀ¤ÏÀ®Ç¯¸å¸«À©ÅÙ¤ò»È¤¦¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤â·ÙÈ÷¶ÈÌ³¤òÅ¬Àµ¤Ë¹Ô¤¦Ç½ÎÏ¤òÍ¤¹¤ë¼Ô¤¬³Î¼Â¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¹ñ¤Î¤¤¤«¤Ê¤ëÈ¿ÏÀ¤â¤³¤Î»ö¼Â¤òÈÝÄê¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Î¹ñÂ¦¤Ï¡¢¡Ö·ÙÈ÷ÂÐ¾Ý¼Ô¤«¤é¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¼Ô¤¬·ÙÈ÷°÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀ©ÅÙ¤È¤·¤ÆÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ê¸ø¶¦¤ÎÍø±×¤À¡×¡Ö¡Ø·ç³Ê¾ò¹à¡Ù¤Îµ¬À©ÌÜÅª¤Ë¤Ï¡¢É¬Í×À¤ä¹çÍýÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢·ûË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âºÛ¤Ïº£Ç¯ÅÙÆâ¤Ë¤âÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£