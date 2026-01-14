ÃæÂ¼¿ÎÈþ¤¬É×¡¦ÂçÃÝ°ì¼ù¤È¤Î¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×Éü³è¤òÊó¹ð¡¡¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÂ£¤Ã¤¿¥ß¥¥Æ¥£¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Æ£ËÜÈþµ®¡õ²£ß·²Æ»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë²È»ö°é»ùÆÃ²½·¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ù¡£
1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃæÂ¼¿ÎÈþ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
Á°²ó¤Î½Ð±é»þ¤ËÉ×¡¦ÂçÃÝ°ì¼ù¡Ê¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡Ë¤È¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿ÃæÂ¼¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î´Ø·¸À¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö´ò¤·¤¤¡ª¡×ÃæÂ¼¤ÎÊó¹ð¤ò¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤Ö²£ß·
2023Ç¯¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢ÂçÃÝ¤È¡Ö¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼¡£
²£ß·¤¬¡Ö¤½¤Î¸å¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤È¶á¶·¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¥ß¥¤Á¤ã¤ó¤ÎÎáÏÂ¤ÎÌ¾¸À¤¬½Ð¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÆ£ËÜ¤«¤é¼õ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Åö»þ¡¢Æ£ËÜ¤ÏÉ×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤È¤·¤Æ¡Ö¤¢¤¿¤ê·Î¸Å¤À¤È»×¤Ã¤Æ¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È½õ¸À¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼ê¤â·Ò¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÃæÂ¼¤Ë¡Ö¤½¤Î¼ê¤·¤«·Ò¤°¼ê¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¼ê¤ò·Ò¤®¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÍ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¤ªÀµ·î¤Ë¡ØÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤È»Ò¤É¤â¤ò1¿Í¤º¤Ä¥Ï¥°¤·¤¿¤È¤¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÉ×¤ò¥Ï¥°¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£É×¤ò¸å¤í¤«¤é¥Ï¥°¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°ì½Ö¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö1²óÎ¥¤µ¤ì¤Æ¡¢¸þ¤¤òÂÐÌÌ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÉ×¤«¤é¥Ï¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¡ÊÂçÃÝ¤â¡ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¡£
ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ò1²ó¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤ª¤ä¤¹¤ß¡Ù¤Î¤È¤¤â»Ò¤É¤â¤Ë¥Ï¥°¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ç¥Ñ¥Ñ¤â¥Ï¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¥Ï¥°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤âÊó¹ð¤¹¤ë¡£
²£ß·¤¬¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È´î¤Ö¤È¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤À¤è¤Í¡×¤È¼«Ê¬¤«¤é¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹ÂçÀÚ¤µ¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃæÂ¼¤â¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¤¬Í¦µ¤½Ð¤¹¤Ã¤ÆÂç»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ£ËÜ¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£