¡È¾Ð´é¤ÈÎÞ¤Î¥êー¥Àー¡É¡ÄENEOS¤ÎµÜºêÁá¿¥¤¬¼¨¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥²ー¥à¤òÀ©¤¹¤ë¿´ÆÀ¤ÈÃç´Ö¤Ø¤Î´¶¼Õ

¡ÖÍ¥¾¡¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²¿²ó¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Í¥¾¡¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¡¡¥Ç¥ó¥½ー¥¢¥¤¥ê¥¹¤È¤Î·è¾¡¤Ï76－62¤Ç´°¾¡¡£3Ç¯¤Ö¤ê28ÅÙÌÜ¤Î¹Ä¹¡ÇÕ¤òÀ©¤·¤¿¼çÌò¤Ï¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é°î¤ì½Ð¤¹¾Ð´é¤ÈÎÞ¤Ç´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤Éº£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡¢Ì¾ÌçENEOS¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥º¤òÎ¨¤¤¤ëµÜºêÁá¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¶áÇ¯¤Î£×¥êー¥°¤Ï³èÈ¯¤Ê°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀïÎÏ¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºòÇ¯¤Î¹Ä¹¡ÇÕ¤Ç¤Ï¡¢¼Â¤Ë48Âç²ñÂ³¤¤¤¿¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤òÆ¨¤¹²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂàÀë¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡ØºÇ¸å¤Î¹Ä¹¡ÇÕ¡Ù¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ö¾ð°Ê¾å¤Ë¡¢¥Áー¥àÁ´°÷¤Ç¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿ÆüËÜ°ì¤¬¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¸Ø¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢º£Âç²ñ¤ÎENEOS¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤Ë¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¥·ー¥º¥ó¤ÎW¥êー¥°¤Ç¤ÏÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤Î¥Áー¥àÎÏ¤æ¤¨¡¢¸½ºß¤Î½ç°Ì¤Ï¥×¥ìー¥ª¥Õ·÷³°¤Î5°Ì¡£¼ÂºÝ¡¢¹Ä¹¡ÇÕ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¶ìÀï¤ò¤·¤¤¤é¤ì¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÎÆüÎ©¥Ï¥¤¥Æ¥¯Àï¤È½à·è¾¡¤Î¥È¥è¥¿¼«Æ°¼ÖÀï¤Ç¤Ï¡¢Éé¤±¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉÔ°ÂÄê¤Ê¥²ー¥à±¿¤Ó¤ò¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â½ªÈ×¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥Ó¥Ã¥°¥×¥ìー¤òÏ¢È¯¤·¡¢·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÄìÎÏ¤Ë¤Ï¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡¢£ÂÐÀïÁê¼ê¤¬Ã¦Ë¹¤·¤¿Ì¾ÌçENEOS¤Î°ÕÃÏ¤ÈÄìÎÏ
¾Ð´é¤Ç¥Í¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¤¹¤ëµÜºê [¼Ì¿¿]¡á°ËÆ£Âç°ô
¡¡½à·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¤¿ÆüÎ©¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤ÎÇðÁÒ½¨ÆÁ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ï¡Ö½ªÈ×¡¢¥·¥åー¥È¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËENEOS¤ÎÄìÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎÂç¿ÀÍº»Ò¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ËÁê¼ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤ä°ÕÃÏ¤ò½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Ç¥ó¥½ー¤Î髙ÅÄ¿¿´õ¤Ï¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¬°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥²ー¥à¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÁê¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬µ¤»ý¤Á¤Ç¤Þ¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö¼Â¡¢·è¾¡¤Ç¤ÎENEOS¤Ï¡¢½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢½ÐÂ¤«¤éµ¤Ç÷¤ß¤Ê¤®¤ë¥²ー¥à±¿¤Ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÜºê¤Ï·è¾¡¤òÁ°¤Ë¡¢°ìÈ¯¾¡Éé¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ëÅ´Â§¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ÏÃ»´ü·èÀï¤Ç¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤âËè»î¹çÊÑ¤ï¤ë¤«¤é½¤Àµ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥ß¥¹¤ò°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¤É¤ì¤À¤±½¸Ãæ¤·¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¤¬Âç»ö¡£¥³ー¥È¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë5¿Í¤¬²æËý¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ö¥ì¤º¤Ë¼¡¤Î¥×¥ìー¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¬¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï°ìÈÖÂç»ö¤Ç¤¹¡×
¡Ö°ÕÃÏ¡×¤ä¡ÖÄìÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¾¡°ø¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤À¤¬¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢µÜºê¤Î¸À¤¦¥Ö¥ì¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·è¾¡¤ÎÁ°È¾¡¢Áê¼ê¤Î¥¨ー¥¹¤Ç¤¢¤ë髙ÅÄ¿¿´õ¤ÈÀÖÊæ¤µ¤¯¤é¤òÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¤â20－9ËÜ¡Ê¥Èー¥¿¥ë39－27ËÜ¡Ë¤È°µÅÝ¡£°ìÀï¤´¤È¤Ë·ãÆ®¤òÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Áー¥àÆâ¤Ë¼«¿®¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡µÜºê¼«¿È¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï16ÆÀÅÀ7¥¢¥·¥¹¥È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ìー¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢46-46¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Î½ÐÂ¡£Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤ÎÃæÈ×¤«¤é¹¶¤á¤¢¤°¤ó¤À¥Ç¥ó¥½ー¤Î¥¾ー¥ó¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È2Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¤ÇÀÚ¤êÎö¤¡¢Áê¼ê¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤¿Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢ÇÏ±»¥¨¥Ö¥ê¥ó¡¢¥×¥ì¥Ã¥Á¥§¥ë ¥¢¥·¥å¥Æ¥ó¡¢ÅÄÃæ¤³¤³¤í¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¹¶Àª¤Ç¾ö¤ß¤«¤±¡¢¼«¿È¤Î¥³ー¥Êー¥¹¥êー¤Î°ì·â¤Ç¥È¥É¥á¤ò»É¤·¤¿¡£Î¾¼ê¤Ç·ý¤ò°®¤ê¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ô¥ç¥ó¥Ô¥ç¥ó¤ÈÈô¤ÓÄ·¤Í¤Æ´î¤Ö¤½¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò¿´¤ÎÄì¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¢¡¢£¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤òÃ¯¤è¤ê¤â´î¤ó¤À¥Áー¥à¥êー¥Àー
ÌÁÍ§¤ÎÇÏ±»¥¨¥Ö¥ê¥ó¤È´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿ [¼Ì¿¿]¡á°ËÆ£Âç°ô
¡¡»î¹ç¸å¤ÎÍ¥¾¡²ñ¸«¡£°ìÀï¤´¤È¤Ë¥Áー¥àÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢µÜºê¤Ï¤¿¤á¤é¤¤¤Ê¤¯¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤ò»¾¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤òÉ½¸½¤¹¤ë»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´Ê¸¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Á´°÷Á´ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤½¤³¤¬¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤È¤«¥¨¥Ö¥ê¥ó¤Î³èÌö¤ò³§¤µ¤ó¤¬¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â²¿¤è¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ðー¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤·¤¿¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüÎ©¡Ë¥Ï¥¤¥Æ¥¯Àï¤â¥È¥è¥¿Àï¤â»°ÅÄ¡Ê¼·Æî¡Ë¤¬¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ùÆà¡ÊÇßÂô¥«¥Ç¥£¥·¥ã¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤º¤Ã¤È¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥¿¥Õ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¿ÅÙ¤â¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¥¢¥·¥å¡Ê¥×¥ì¥Ã¥Á¥§¥ë¡Ë¡¢¼ùÆà¡¢¡Ê¥ª¥³¥¨¡ËÅí¿Î²Ö¤Ë¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¬ÌÚ¡ÊÍª¹á¡Ë¤È¤³¤³¤í´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬ENEOS¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£È¬ÌÚ¤Ï¤µ¤Ã¤¡¢¡Ø²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Èà½÷¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ëー¥º¥Üー¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥Áー¥à¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤³¤ÎÂç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢À±¡Ê°ÉÍþ¡Ë¤Ï¡Ê¤â¤¦°ì¿Í¤Î¡Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¤¿¤ÀÀ®Ä¹¤·¤¿¤è¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø»ä¤¬¤ä¤ë¡Ù¡Ø»ä¤¬¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤Î³Ð¸ç¤¬Âç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤âÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Í¥¤·¤¯¤âÍê¤ì¤ë¥Áー¥à¥êー¥Àー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£ENEOS¤ò¹Ä¹¡ÇÕÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢µÜºêÁá¿¥¤¬¥é¥¹¥È¥À¥ó¥¹¤ò½ª¤¨¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ëW¥êー¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤â¤¦°ì¤ÄÂç¤¤Ê¡È¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î²Ö¡É¤òºé¤«¤»¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸¡á¾®±ÊµÈÍÛ»Ò
¡ÚÆ°²è¡ÛµÜºê¤Ï¥Áー¥à¥áー¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤¿