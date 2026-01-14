IMP. ¤¬¡È¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¡É¤Ê½Ö´Ö¤È¤Ïーーº´Æ£¿·¤Î²óÅú¤ËÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¡©¡¡17²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç´°À®¤·¤¿¿·CMÈ¯É½²ñ
¡¡1·î14Æü¡¢É½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¤Ë¤Æ¡ÖHARIASÌôÍÑ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó ¿·CMÈ¯É½²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢CM¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë7¿ÍÁÈÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥× IMP.¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¿·TVCM¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢»£±Æ»þ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ä¥á¥¤¥¯¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Î·Ú²÷¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½é¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·CM¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿IMP.¤Î¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬ºÝÎ©¤Ä±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¶Ê¡ÖCARAMEL¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÎÎëÌÚÂç²Ï¤Ï¡ÖÅìµþ¤Î¥Ó¥ë·²¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¡ª¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢CM¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¿¶¤êÉÕ¤±¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢´é¤Î¼þ¤ê¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£¾¾°æÁÕ¤â¡ÖÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó¤Ç¡¢°ìÈé¤à¤±¤¿ËÍ¤é¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£»£±Æ¤Ç¤Ï17²ó¤âÍÙ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ïー¥É¤µ¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎCM¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖI¡ÇMPerfect¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬I¡ÇMPerfect¤À¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢º´Æ£¿·¤Ï¡Öµ¢Âð¤·¤¿½Ö´Ö¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£µÙÆü¤ÎÍ½Äê¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¦º´Æ£¤Ï¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÄÌ¤ê¤ËÊª»ö¤¬¿Ê¤ó¤ÀÆü¤Ë²È¤Øµ¢¤ë¤È¡ÖI¡ÇM perfect¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£¤¿¤À¤·¤½¤ÎÉÑÅÙ¤Ï¡ÖÇ¯¤Ë2²ó¤¯¤é¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤Ã¡ª¡×¤ÈÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢²£¸¶Íªµ£¤Ï¡Öµ¯¤¤¿½Ö´Ö¡×¤¬¡ÖI¡ÇMPerfect¡×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È¤¤¤¤¡¢¤È¤¯¤Ë¥Ä¥¢ー¤ÎÆü¤Ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥°¥ëー¥×Æâ¤ÇMCÌò¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤´ð½Ó²ð¤Ï¡¢MV¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤¿»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡¦ËÌ»³¹¨¸÷¤«¤é¡¢¡Ö´ð¡Ê¤â¤È¤¤¡Ë¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ËÌ»³Û©¤¯¡Ö¤¦¤Þ¤¯¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡×¤È¤Î¤³¤È¡£´ð¤Ï¡Öº£²ó¤ÎCM¤Ç¤â¡È´ð¤Ã¤Æ¤ë¤«¡ÉÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈËÌ»³¤Ø¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡»£±Æ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤Ï¡¢±Æ»³ÂóÌé¤¬¡ÖÅß¤Î´¨¤µ¤Ë²Ã¤¨¤ÆµÕ¸÷¤Ç¡¢¤·¤«¤â¡È¤Þ¤Ð¤¿¤¸·¶Ø¡É¤À¤Ã¤¿¡×¤È²°¾å¤Ç¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÊÝ¤Ä¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶ìÏ«¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Èー¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¾¾°æ¤Ï¡ÖÉñÂæ¤Ï¥Ïー¥É¤Ç´À¤â¤¹¤´¤¯¤«¤¯¤Î¤Ç¡¢¥ー¥×ÎÏ¤¬Âç»ö¡×¤È¤·¡¢¡ÖHARIAS¤Î¥ー¥×¥ß¥¹¥È¤¬½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿å¤òÍá¤Ó¤Æ¤âÊø¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢È©¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È©¤¬¼å¤¯¹Ó¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÄØÂÙ²æ¤Ï¡¢³Ú²°¤Ë¤â´ðÁÃ²½¾ÑÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÈ©¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝ¼¾¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥±¥¢¤Ç¤¤ëHARIAS¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾¦ÉÊ¤Ø¤Î¿®Íê¤È°¦Ãå¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡IMP.¤ÎÅù¿ÈÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢HARIAS¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡Öº£Æü¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÈþ¤·¤¯¡¢¥¥ì¥¤¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤¿¿·CM¡Ö¥±¥¢¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Ç¡¢I¡ÇMPerfect.¡×ÊÓ¤Ï¡¢1·î15Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
