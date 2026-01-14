The Black Crowes¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØA Pound Of Feathers¡Ù¤è¤ê2¶Ê¤Î¿·¶Ê¤òÀè¹Ô¥ê¥êー¥¹
¡¡The Black Crowes¡Ê¥¶¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¯¥í¥¦¥º¡Ë¤¬¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØA Pound Of Feathers¡Ù¤ò3·î13Æü¤ËSilver Arrow Records¤«¤é¥ê¥êー¥¹¡£¤µ¤é¤ËËÜºî¤è¤ê¡¢2¶Ê¤Î¿·¶Ê¡ÖProfane Prophecy¡×¡ÖPharmacy Chronicles¡×¤¬Àè¹Ô¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¡¦¥¸¥ç¥¤¥¹¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥Ö¥ëー¥¹¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¥í¥Ã¥¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Èà¤éÆÈ¼«¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¡¢¹¹¤Ê¤ë»É·ãÅª¤Ê¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢¥Ð¥ó¥É»Ë¾åºÇ¤âÌî¿´Åª¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥êー¥É¥Üー¥«¥ë¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢£¸Æü¤«¤é10Æü¤Ç´°À®¤µ¤»¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHappiness Bastards¡Ù¡Ê¥°¥é¥ßー¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿2024Ç¯¤ÎÁ°ºî¡Ë¤Ë´¶¤¸¤¿¹âÍÈ´¶¤È¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¤è¤ê¼Â¸³Åª¤Ë¡¢Ä¾´¶¤È¤½¤Î½Ö´Ö¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶Ê¤Ë¤·¤¿¡£¥ê¥Ã¥Á¤¬¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¨¶½À¤Ï¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Èà¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤ÎºîÉÊ¤À¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥êー¥É¥®¥¿ー¤Î¥ê¥Ã¥Á¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÊÑ³×¤È¸À¤¨¤ëºîÉÊ¤À¡£¥ëー¥Ä¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¢¤Î²Ð²Ö¤ò´¶¤¸¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¶¦¤ËÀ©ºî¤¹¤ë´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£¤è¤ê·ã¤·¤¯¡¢¤è¤ê±Ô¤¯±ê¤òÇ³¤¨¾å¤¬¤é¤»¤Ä¤Ä¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤ÎËÜ¼Á¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤ÇÏ¿²»¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Èà¤é¤Î½é´ü¤ÎÌ¾ºî¤¬»ý¤Ä¹Óºï¤ê¤ÊÉ÷³Ê¤È¡¢¿·Á¯¤Ê»ëÅÀ¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥ê¥º¥à´¶¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤µ¤ì¡¢ÂçÃÀ¤ÊÁÏÂ¤Åª¿Ê²½¤¬À®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Àè¸«¤ÎÌÀ¤È¿¼¤¤²»³ÚÅª¶¦´¶¤ò·È¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¶²¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¤¬ÀäÄº´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬É½¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤ÏÁ´11¶Ê¤¬¼ýÏ¿¡£·»Äï¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊÈþ¤·¤µ¤È¡¢½Å¤¤¿¿¼Â¤Î´Ö¤ò¹Ô¤Íè¤·¡¢¿¼¤ß¤È½ã¿è¤µ¤¬ÃíÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤ë¶¯Îõ¤Ê¡ÖProfane Prophecy¡×¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤ÎÊý¸þÀ¤ò·èÄêÉÕ¤±¤ë¡¢¥¯¥ê¥¹¤È¥ê¥Ã¥Á¤é¤·¤¤¾®À¸°Õµ¤¤Ç³Ú¤·¤¤¥Ê¥ó¥Ðー¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ー¤Ê²Î»ì¤¬ËþºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇÎä¾ÐÅª¤Ê¥¹¥íー¥Á¥åー¥ó¡ÖPharmacy Chronicles¡×¤Ç¤Ï¡¢ÈòÆñ¤è¤ê¤â¿³È½¤ò¤È²Î¤ï¤ì¡¢¿Í¡¹¤Ë¼«¤é¤Î°ÆÁ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªThe Black Crowes¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¤ÎÍèÆü¸ø±é¡Ø2026 JAPAN TOUR¡Ù¤ò4·î¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë