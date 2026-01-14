DeNAËÒ½¨¸ç¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤ÎÊÑ´é¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·È¿¶Á¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éËÒ¤Ã¤Æ¤ëw¡×¡ÖÊÑ´é¤Ç¤·¤«¼Ì¤ì¤Ê¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤«¤èwww¡×
¡¡²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤Ï1·î12Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£ËÒ½¨¸ç¡Ê27¡Ë¤¬¼«¼ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÃÀ½T¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÎËÒ¤¬¤¹¤Þ¤·¤¿´é¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£Çò¤Î¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ±û¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â»þÂå¤ÎËÒ¤¬Âç¤¤¯¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¼Ì¤ëËÒ¾¯Ç¯¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¿Þ¹©ºîÉÊ¤ò¼ê¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÃÂç¤ÎÊÑ´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¤Ï¡¢¡ÖÆ±µéÀ¸¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÆÃÀ½T¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆÃÀ½¥·¥ã¥Ä¤ÎÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢X¥æー¥¶ー¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Î»þ¤«¤éÊÑ´éÂç¹¥¤ËÒÍÍ¡×¡Ö¤³¤Î»þÂå¤«¤é¼Ì¿¿ÊÑ´é¤Ç¤·¤«¼Ì¤ì¤Ê¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤«¤èwww¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éËÒ¤Ã¤Æ¤ëw¡×¡ÖÅö»þ¤«¤é¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Ã¤Ý¤¤w¡×¡Ö´üÂÔÄÌ¤ê¤Î¥Þ¥¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¹¤®¤ë¤À¤íw¡×¡Ö¥Á¥ÓËÒ¤Á¤ã¤Þ¡¢¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£