¡Ö°ÂÄê¤Î¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡×¸µ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ー¡¦±þ±ç¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¾Ð´é¸«¤ì¤¿¤é´èÄ¥¤ì¤ë¡×
¡¡¸µ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ー±þ±ç¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ÇÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î·îÅçÎ°°á¡Ê17¡Ë¤¬1·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖºòÆü¤ÏÀ®¿Í¼°¡¡Æó½½ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÀÄ¶õ¤È±À¤òÇØ·Ê¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥¡ーÄ´¤Î¥¢¥¦¥¿ー¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ç²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤´¶¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢·îÅç¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¬ºÝÎ©¤Ä°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤«¤é¿·¤¿¤Ê1½µ´Ö¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¾Ð´é¤òËº¤ì¤º´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç～¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢X¥æー¥¶ー¤«¤é¡ÖÀÄ¶õ¤è¤ê²Ä°¦¤µ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡ª¡×¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡ÖÎ°°á¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¸«¤ì¤¿¤é´èÄ¥¤ì¤ë¡ª¡ª¡×¡Öº£Æü¤â¡¢°ÂÄê¤Î¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£