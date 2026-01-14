Îé°á¡¢¥é¥Ã¥×¥Ñー¥È¤Ë¥²¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¿·¶Ê¡Ö¥Ïー¥È¥Þー¥¯¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Îé°á¤¬¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ïー¥È¥Þー¥¯¡×¤ò1·î21Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¢£¥²¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤È¯É½
2019Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Ä¥æ¡×¤Î¥Üー¥«¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢2025Ç¯¤è¤ê¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£MAISONdes¤Î¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÆüÍËÆü¤Î¥á¥¾¥ó¥Ç¡×¤Î¥Üー¥«¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÎé°á¡£
¥½¥í3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ïー¥È¥Þー¥¯¡×¤Ï¡¢Á°ºî¤ËÂ³¤Îé°á¼«¿È¤¬ºî»ìºî¶Ê¤òÃ´Åö¡£¥é¥Ã¥×¥Ñー¥È¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤¿±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¤Î²ò¶Ø¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Ä°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥é¥Ã¥×¥Ñー¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿¥²¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.21 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¥Ïー¥È¥Þー¥¯¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Îé°á OFFICIAL X
https://x.com/reibowwow
Îé°á OFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/reibowwow/
Îé°á OFFICIAL YouTube
Îé°á OFFICIAL TikTok