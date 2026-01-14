SUPER BEAVER¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï2026¥¢¥¹¥êー¥È±þ±ç¥½¥ó¥°¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×MV¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«·èÄê
SUPER BEAVER¤Î¿·¶Ê¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×¤ÎMV¤¬¡¢1·î16Æü21»þ¤è¤êYouTube¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÄ©Àï¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤¬¸«¤É¤³¤í
¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï2026 ¥¢¥¹¥êー¥È±þ±ç¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¡¢º£¸åÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤Ç³Ú¶Ê¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
MV¤Ï¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÄ©Àï¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë±é½Ð¤Ç¡¢²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤ËÅÁ¤ï¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁü¤È²»³Ú¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°ÆÏ¤¯ÎÏ¶¯¤¤ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.12.22 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×
2026.02.11 ON SALE
SINGLE¡Ö»¸Á³ / À¸¤¤¬¤¤¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
