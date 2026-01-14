ºâÁ°Ä¾¸«¡¢¡ÈÀÖ¤¤¥Ä¥Ê¥®¡É¤Ç´ÔÎñÊó¹ð¤ò¥Õ¥¡¥ó¤¬½ËÊ¡¡ÄÂçÊ¬¤Ë°Ü½»¤·¤æ¤Ã¤¿¤ê¡ÈÅÄ¼ËÊë¤é¤·¡ÉÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â
¡¡½÷Í¥¤ÎºâÁ°Ä¾¸«¤¬1·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢´ÔÎñ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºâÁ°¤Ï¡Ôº£Æü¡¢¤Ä¤¤¤Ë60²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡´ÔÎñ¤Ç¡Á¤¹!¡¡¤Ê¤ª¤ßÇÀ±à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Õ¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡Ä¹ÃË¤Î½Ð»º¤òµ¡¤Ë2007Ç¯¡¢¸Î¶¿¤ÎÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Ë°Ü½»¤·¤¿ºâÁ°¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤ª¤ßÇÀ±à¡Ù¡ÊBSÆü¥Æ¥ì¡Ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¡ÈÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¡É¤Ê¤é¤Ì¡¢¡Ö60¡×¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡ÈÀÖ¤¤¥Ä¥Ê¥®¡É¤òÃå¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ºâÁ°¤Î²£¤Ë¤Ï¡Ø¤Ê¤ª¤ßÇÀ±à¡Ù¤Ç¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎJP¤¬¡¢ÇØÈÖ¹æ¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é
¡Ô´ÔÎñ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Õ
¡Ô´ÔÎñ!¤Ê¤ª¤ßÇÀ±à¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎØ¤Î¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡¢º£Ç¯¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºâÁ°¤Ï1984Ç¯¤ËÆüËÜ¥¨¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²Æì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£2003Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È·ëº§¸å¡¢2006Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¸Î¶¿¤ÎÂçÊ¬»Ô¤Ë°Ü½»¡£Î¾¿Æ¤é¤ÈÆ±µïÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢É×¤È¤ÏÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÝÇ½µ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖºâÁ°¤µ¤ó¤ÏÂçÊ¬¤Ë°Ü½»¸å¤â¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ÏÂ³¤±¡¢»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤¿¤Ó¾åµþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤ÎµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤µ¤ó¼ç±é¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æ£¸¶Ç«»ÒÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊ¬¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë40¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤ò°é¤Æ¤ë¤Ê¤É¤ÎÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢BSÆü¥Æ¥ì¤Ç2024Ç¯12·î¤«¤é¡¢ºâÁ°²È¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¤¿¡Ø¤Ê¤ª¤ßÇÀ±à¡Ù¤¬2ÅÙ¡¢ÆÃÈÖ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯Ëö¤Ë¤ÏBSÆü¥Æ¥ì¤ÎÇ¯±Û¤·ÈÖÁÈ¤Ë¤âÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºâÁ°¤µ¤ó¤Ï·ÝÇ½³¦¤Ç¤ÏÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤Î¡ÈÀè¶î¼ÔÅªÂ¸ºß¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1·î8Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ºâÁ°²È¤Î¤ªÀµ·î¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀáÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¡¢Ìß¤Ä¤¤ä½ñ½é¤á¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¤Ê¤ª¤ßÇÀ±à»º¤ß¤È¤êÆ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¼¤ó¤¶¤¤¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê´¶¤¬»ëÄ°¼Ô¤ËÌþ¤ä¤·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ºâÁ°¤Î¡ÈÅÄ¼ËÊë¤é¤·¡É¤Ë¤Ïº£¸å¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£