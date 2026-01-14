¡ÖÍµÈ¤ÎÊÉ¡×·à¾ìÈÇ¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï ´ÆÆÄ¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î½Ð±é¡ªÅÂÌò¤È¤·¤Æ¡ÈÍÊÉÂâ¡É¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë
ÍµÈ¹°¹Ô¤¬±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éð¾¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿ÊÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë¥à¥Á¥ã¥Ö¥ê¤ò¤¹¤ë¡ÖÍµÈ¤ÎÊÉ¡×¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡×¤Î·à¾ìÈÇ¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ ·à¾ìÈÇ¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡ÖÌÌÇò¾ë¤Î18¿Í¡×¡Ù¡£´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ëÍµÈ¹°¹Ô¤¬¡¢ËÜºî¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¡ªÌòÊÁ¤Ï¤³¤Î»þÂå¤Î¡ÖÅÂ¡×¡£±Ç²è¤Ç¤âÅÂ¤È¤·¤Æ·Ý¿Í¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡ª
¥¢¥É¥ê¥Ö¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ï¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÊÉ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤äÇÐÍ¥¥²¥¹¥È¤âÂ³¡¹»²Àï¡£1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é3½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ ·à¾ìÈÇ¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡ÖÌÌÇò¾ë¤Î18¿Í¡×¡Ù¤È¡¢Æ±»þ¾å±Ç¤Î±Ç²è¡Øµþ²Â¤ª¾îÍÍ¤È±üÅÄ¼¹»ö¡Áµþ²Â¤ª¾îÍÍ¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤¯¡Á¡Ù¤«¤é¡¢¿·µ¬±Ç²è¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
¡ÖÍµÈ¤ÎÊÉ¡×10¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î±Ç²è2ËÜÎ©¤ÆÆ±»þ¾å±Ç¡ª
¡ã¡Ø·à¾ìÈÇ¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡ÖÌÌÇò¾ë¤Î18¿Í¡×¡Ù¡ä
ÍµÈ¹°¹Ô¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥à¥Á¥ã¥Ö¥êÅ¸³«¤¹¤ë¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡×¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î±Ç²è²½¡ª
ÉñÂæ¤ÏµþÅÔÅì±ÇÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼¡£
ÍµÈ´ÆÆÄ¤¬4¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤äÇÛÌò¤âÇò»æ¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç»£±Æ¡ª
¤½¤Î´Ö¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÊÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë´ÝÅê¤²¡ª½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹Í¤¨1ËÜ¤Î»þÂå·àºîÉÊ¤ò´°À®¤µ¤»¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÄ©Àï¡ª
ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î2¿Í¤Î·õ»Î¡¦µÜËÜ¼ä¤·¤¤¡Ê¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡Ë¤È¡¢¤ï¤ê°æÄ¾¸×¡Ê¥¤¥ï¥¯¥é¡Ë¤¬¡¢°¦¤¹¤ë»Õ¾¢¤ÎµØ¤ò¤È¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÍÊÉÂâ¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢°¤ÎÁÈ¿¥¡ÖÎ¹¥¬¥é¥¹¡×¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¡£¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¡ª
¡Ö±Ç²è´Û¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð¤ª¤¦¡ª¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ß±Ç²è¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤¿¹ñÊõ¤ò±Û¤¨¤ë¡©¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÏ¢Æ°¤·ÍµÈ¤ÎÊÉ10¼þÇ¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¾Ð¤¤¤È¶Ã¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ãÆ±»þ¾å±Ç¡Á±Ç²è¡Øµþ²Â¤ª¾îÍÍ¤È±üÅÄ¼¹»ö¡Áµþ²Â¤ª¾îÍÍ¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤¯¡Á¡Ù¡ä
ÃË½÷Â¨¶½¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£¤È¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯±üÅÄ¤Î¡Öµþ²Â¤ª¾îÍÍ¤È±üÅÄ¼¹»ö¡×
¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬²¿¸Î¤«°ìÉô¤ÎÊý¡¹¤Ë¿¼¤¯»É¤µ¤ê¡¢ÊüÁ÷Ä¾¸å¤«¤éÆæ¤ÎÂç¥Ð¥º¥ê!!
¤½¤ÎÀª¤¤¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡¢CM¡¢Ì¡²è²½¡¢¾®Àâ²½¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡£
¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë2¿Í¤¬¶äËë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ªÊª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¥Ñ¥ê¡£
¡Öµþ²Â¡¢¥Ñ¥ê¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡ª¡×
²Ö¤ÎÅÔ¥Ñ¥ê¤òÉñÂæ¤Ë¤ª¾îÍÍ¤Î»Ë¾å¶õÁ°¤Î¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ë¡¢½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¼¹»ö¤¬¶î¤±½ä¤ë¡ª
¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿·¥¥ã¥é¤äÍµÈ¤ÎÊÉ¤Î¤¢¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì!?
¢£¸ø³«Á°Æü¤Ë¤ÏÉñÂæ°§»¢ÉÕ¤ ºÇÂ®¾å±ÇÁ°Ìëº×¤ò³«ºÅ¡ª
ÉñÂæ°§»¢¤Ë¤Ï¡¢ÍµÈ´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º´Æ£ÛÙÎ¤¡¢¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ ·à¾ìÈÇ¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡ÖÌÌÇò¾ë¤Î18¿Í¡×¡Ù¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¡Ê³¿Äâ¡Ë¡¢¤¨¤¤¤¸¡Ê¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Ë¡¢Èø·Áµ®¹°¡Ê¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡Ë¡¢»³ËÜ¹À»Ê¡Ê¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡Ë¡¢¡Øµþ²Â¤ª¾îÍÍ¤È±üÅÄ¼¹»ö¡Áµþ²Â¤ª¾îÍÍ¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤¯¡Á¡Ù¤«¤é¡¢¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£¡Ê¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¡¢±üÅÄ½¤Æó¡Ê¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡Ë¤ÈÊÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¡ªÍµÈ´ÆÆÄ´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ÎÁ°Ìëº×¤¬±Ç²è¤Î½é¸«¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÍµÈ¤ÎÊÉ¡×¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë»Ë¾åºÇÂ®¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤äÊÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤òÏÃ¤¹¤Î¤«¡©Ä¶ÆÍ´Ó¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÇÄ©¤ó¤À»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ä¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÊª¸ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤µ¤é¤ËÆ±»þ¾å±ÇºîÉÊ¡Øµþ²Â¤ª¾îÍÍ¤È±üÅÄ¼¹»ö¡Áµþ²Â¤ª¾îÍÍ¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤¯¡Á¡Ù¤ÎÉñÂæÎ¢¤Þ¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«Í½Äê¡£¤µ¤é¤ËËÜÉñÂæ°§»¢¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¦114´Û¤Î·à¾ì¤ØÃæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£
Æü»þ¡§1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:30¡Á20:30 ºÇÂ®¾å±Ç²ñ 20:35¡Á21:15 ÉñÂæ°§»¢
²ñ¾ì¡§TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüÈæÃ« ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó12¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1ÃúÌÜ1¡Ý3 ÅìµþÊõÄÍ¥Ó¥ë B1¡Ë
ÅÐÃÅ¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡§ÍµÈ¹°¹Ô¡¦º´Æ£ÛÙÎ¤¡¦¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¦¥¤¥ï¥¯¥é¡Ê³¿Äâ¡Ë¡¦¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£¡Ê¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¡¦±üÅÄ½¤Æó¡Ê¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡Ë¡¦¤¨¤¤¤¸¡Ê¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Ë¡¦Èø·Áµ®¹°¡Ê¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¦ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡Ë¡¦»³ËÜ¹À»Ê¡Ê¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡Ë
¿Ê¹Ô¡§»ÔÐÔÎèÆà¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
ºÇÂ®¾å±ÇÁ°Ìëº×¥¤¥Ù¥ó¥È¤äºîÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ ·à¾ìÈÇ¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡ÖÌÌÇò¾ë¤Î18¿Í¡×¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
ÇÛµë¡§TOHO NEXT
±Ç²èÆÃÊó¡§https://youtu.be/DyrX4Pqf17o
¡ÖÍµÈ¤ÎÊÉ¡×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÊÉ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ±Ç²èºÇ¿·¾ðÊó¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÇº¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«Ãæ¡ª¡§https://www.youtube.com/channel/UC-ASnhD1JXr-AISPr0tv_OA