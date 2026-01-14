¡Ö±äÌ¿¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×Á´Íç¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿Éã¤òÈ¯¸«¢ª20Âå¤ÎÌ¼¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡Ö±äÌ¿Á¼ÃÖ¡×¤È¤¤¤¦½Å¤¹¤®¤ëÁªÂò¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
Êì¿Æ¤Î¼«Âð²ð¸î¤È´Ç¼è¤ê¤òÄÖ¤Ã¤¿¡Ø20Âå¡¢¿Æ¤ò´Ç¼è¤ë¡£¡Ù¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¥¥¯¥Á¤µ¤ó(kkc_ayn)¡£¤½¤Î2Ç¯¸å¡¢º£ÅÙ¤Ï°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤¬ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Êì¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁý¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤Ï°ì¿Í¤Ã»Ò¤È¤·¤Æ¡¢Íê¤ì¤ë²ÈÂ²¤¬Á´¤¯¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç½Å¤¤·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¤ÏÃ¯¤â¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö¿Æ¤ÎÏ·¤¤¤È»à¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ºÇ¤â²á¹ó¤Ê¡Ö±äÌ¿Á¼ÃÖ¡×¤Ø¤ÎÁªÂò¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
ÉÂ±¡¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¡¢º£¸å¤Î±äÌ¿Á¼ÃÖ¤ò¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤ò¤µ¤ì¤¿¥¥¯¥Á¤µ¤ó¡£Éã¤È¤Î²áµî¤Î²ñÏÃ¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤â¤Î¤Î¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¿¤òº¸±¦¤¹¤ë·èÃÇ¤òÂå¤ï¤ê¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤ËºÇ¤âÂç¤¤ÊÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢±äÌ¿Á¼ÃÖ¤¬²¿¤Ê¤Î¤«Á´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£±äÌ¿¤ÏÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤À¤È»×¤¤¤¿¤¤¤¬¡¢°å»Õ¤ÈÏÃ¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÖÀ¸¤«¤¹¡×¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬ËÜ¿Í¤ÎÂº¸·¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¼£ÎÅ¤Ê¤Î¤«¡£Àµ²ò¤¬Á´¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¿´¤Ï·ã¤·¤¯º®Íð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢£ÉÂ±¡¤È¤Î²¹ÅÙº¹¤Ë´¶¤¸¤ë¡¢·èÃÇ¤Î½Å°µ
¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢±äÌ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ»×¤òÅÅÏÃ¤ä½ñÌÌ¤Ç¥µ¥é¥Ã¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£¥¥¯¥Á¤µ¤óÂ¦¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÉÂ±¡Â¦¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ç¤è¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¡¢·Ú¤¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÅú¤¨¤òºÅÂ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ì¿¤ÎÁªÂò¤È¤¤¤¦½ÅÂç¤Ê¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉÂ±¡Â¦¤È¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤Ê²¹ÅÙº¹¤Ë¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¾ð¤òÊú¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ì¤Ç¤¹¤é¡Ö°ìÃ¶»ý¤Áµ¢¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¨¤ëµÄÂê¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¤¤ÄµÞÊÑ¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÊÖ»ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤»ö¾ð¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÀÚÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤¬¤µ¤é¤ËÈà½÷¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¡£¤³¤Î¸å¤â±äÌ¿Á¼ÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë³ÎÇ§¤Ï3²ó·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÊì¤òºßÂð¤Ç²ð¸î¤·¡¢°å»Õ¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¡¢¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤Î¿´¤Î¤Ê¤«¤ËÀÅ¤«¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥¥¯¥Á(kkc_ayn)
