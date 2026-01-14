¡ÖÌ¿¤ÎÂº¤µ¤È¸òÄÌ»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Î½ÅÂçÀ¤ò¿¼¤¯¿´¤Ë¡×½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¹ñÌ±±¿Æ°Ãæ±ûÂç²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ
½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤Ï¡¢14Æü¸á¸å¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿Í¤Ê¤É¤òÉ½¾´¤¹¤ëÂç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤´É×ºÊ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂè66²ó¸òÄÌ°ÂÁ´¹ñÌ±±¿Æ°Ãæ±ûÂç²ñ¡×¤Ç¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤ä»ö¶È¼Ô¤é¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¤Î³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤ëµ¾À·¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÛÅø¤¬Êû¤²¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤¬¤ª¤³¤È¤Ð¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢2025Ç¯¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤ë»àË´¼Ô¿ô¤¬Åý·×°ÊÍèºÇ¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì¤¤À¤Ë2500¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢À¸Ì¿¤ÎÂº¤µ¤È¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó¸òÄÌ»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤Î½ÅÂçÀ¤ò¿¼¤¯¿´¤Ë¤È¤É¤á¡¢±¿Å¾¼Ô¤¬¼«³Ð¤ò»ý¤Á¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤â»ö¸Î¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬É½¾´¤µ¤ì¤¿Â¾¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤ÎºîÊ¸¤ÇºÇÍ¥½¨¤Ëµ±¤¤¤¿°¦É²¸©¤Î¾®³Ø2Ç¯À¸¤Èºë¶Ì¸©¤ÎÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Ë¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤«¤é¾Þ¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤Ï¾Ð´é¤ÇÇï¼ê¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£