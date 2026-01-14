¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡ÛÊ¿¸«¿¿É§¡¡¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼48¹æµ¡¥²¥Ã¥È¡¡²ÚÎï¤ËÈô¤Ð¤¹
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹inÂçÂ¼11¡×¤Ï15Æü¤«¤é6Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¼ã¶¹ÆàÈþ»Ò¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£48¹æµ¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¿¸«¿¿É§¡Ê37¡á°¦ÃÎ¡Ë¤À¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð½é²¼¤í¤·¤ÎºòÇ¯6·î¤«¤é¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èë¤á¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤ÏÁêÅö¤Ê¥â¥Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£¥È¥ë¥¯´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¥ì¡¼¥¹¸þ¤¤«¤Ê¡×¡£½éÆü¤Ï5R3¹æÄú¡¢10R¤Î6¹æÄú¤Ç¤Î2²óÁö¤ê¡£º£Ç¯½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¡£