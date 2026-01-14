¡ÖÃË¤ËÍê¤Þ¤ì¥¢¥ó¥×¤òÂß¤·¤¿¡×ÃãÈ±¤Î¡È¼Ú¤ê¥Ñ¥¯¡ÉÃËÏ¢Íí¤Ä¤«¤º¡¡30Ëü±ß¤Î¹âµé¥¢¥ó¥×¡Ö¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡×¤ò¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÇäµÑ¤«¡¡Ê¡²¬¸©Æâ¤ÇÈï³²Áê¼¡¤°
Ê¡²¬¸©Æâ¤Ë¤¢¤ë²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥ì¥¸¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÃãÈ±¤ÎÃË¤¬¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤ò¸ò¤¨Å¹°÷¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤ë¤³¤Î¿ÍÊª¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤òÌÄ¤é¤¹¤¿¤á¤Ë»È¤¦¹âµé¥¢¥ó¥×¤ò¼Ú¤ê¤¿¤Þ¤ÞÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡È¼Ú¤ê¥Ñ¥¯ÃË¡É¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÃË¤ËÍê¤Þ¤ì¥¢¥ó¥×¤òÂß¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
Sound boogieÂç¶¶Å¹¡¦É´Î±¹§ÌÀ¤µ¤ó¡§
º£·î8Æü¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤¿¤¤¡¢1Çñ2Æü¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£·î8Æü¤ËÅ¹Æ¬¤Ë¼è¤ê¤ËÍè¤Æ¡¢9Æü¤ÎÌë8»þ¤ËÊÖµÑ¤È¤¤¤¦Í½Äê¤Ç¤ªÂß¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ú¤ê¥Ñ¥¯ÁûÆ°¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï1·î5Æü¤Î¸á¸å8»þ²á¤®¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÃË¤«¤é¤Î¡Ö¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤ÎJCM800¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¢¥ó¥×¤Î¤ß¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£1·î8Æü¤Î13»þ¼õ¤±¼è¤ê¤Ç¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦LINE¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ê¤Î1·î8Æü¡£
Ê¡²¬¸©Æâ¤Ë¤¢¤ë²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖSound boogie¡×¤ËÃË¤¬Ë¬¤ì¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
¼Ú¤ê¥Ñ¥¯ÃË¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤¿¸å¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤·¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¢¥ó¥×¤Î¥Ø¥Ã¥ÉÉôÊ¬¤ò¼ê¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É´Î±¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸«¤¿´¶¤¸¤À¤ÈÉáÄÌ¤ÎÃãÈ±¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÉ÷ËÆ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âß¤·½Ð¤·¤¿¥¢¥ó¥×¤Ï¥í¥Ã¥¯¥®¥¿¥ê¥¹¥È¸æÍÑÃ£¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡×¤Î¹âµé¥¢¥ó¥×¤Ç²Á³Ê¤ÏÌó30Ëü±ß¡£
1Æü1Ëü±ß¤ÇÂß¤·½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬ÃË¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ã¤¤êÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âß¤·½Ð¤·¤¿¥¢¥ó¥×¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥ä¥Õ¡¼¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
¡È¼Ú¤ê¥Ñ¥¯ÃË¡É¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½ÐÉÊ¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¸©Æâ¤Ç¤Ïº£¡¢Æ±ÍÍ¤Î¹âµé¥¢¥ó¥×¡È¼Ú¤ê¥Ñ¥¯Èï³²¡É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¼Ú¤ê¥Ñ¥¯ÃË¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤Î»Ñ¤ÏÊ¡²¬¸©Æâ¤Ë¤¢¤ëÊÌ¤Î²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÃãÈ±¤ÎÃË¡£
²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖSound boogie¡×¤òË¬¤ì¤¿¡È¼Ú¤ê¥Ñ¥¯ÃË¡É¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢È±¤äÇØ³Ê¹¥¤Ê¤ÉÆÃÄ§¤«¤éÆ±°ì¿ÍÊª¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¼Ú¤ê¥Ñ¥¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¹âµé¥¢¥ó¥×¡Ö¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡×¤Î¥Ø¥Ã¥ÉÉôÊ¬¤Ç¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÊ¡²¬¸©Æâ¤Î²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¹âµé¥¢¥ó¥×¡È¼Ú¤ê¥Ñ¥¯»ö°Æ¡É¡£
¤¤¤º¤ì¤Î²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¤â·Ù»¡¤ËÈï³²¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£