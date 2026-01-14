ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë¡¢4·î¤«¤é¡Ö¥¯¥í¥³¤¯¤ó¥Û¡¼¥ë¡×¤Ø ¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¿·°¦¾Î·èÄê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/14¡Û2026Ç¯4·î1Æü¤ËNGK³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¾¦¹æÊÑ¹¹¤¹¤ëÆüËÜ¥¬¥¤¥·³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤òÍ¤¹¤ëÌ¾¸Å²°»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¤Î°¦¾Î¤ò¡¢Æ±ÆüÉÕ¤Ç¡ÖNGK¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥é¥¶¡×¤ËÊÑ¹¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥×¥é¥¶Æâ¤Î3¤Ä¤Î»ÜÀßÌ¾¾Î¤â¡Ö¥¯¥í¥³¤¯¤ó¥Û¡¼¥ë¡×¡Ö¥¯¥í¥³¤¯¤ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¡Ö¥¯¥í¥³¤¯¤ó¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
2007Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¤ÎÌ¿Ì¾¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¡¢20Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±¼Ò¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ÖÆüËÜ¥¬¥¤¥· ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥é¥¶¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2026Ç¯4·î1ÆüÉÕ¤Î¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖNGK¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥é¥¶¡×¤Ë°¦¾Î¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥é¥¶¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¹ñºÝ´ð½à¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤ä¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤ò¶¯²½¤·¤¿»ÜÀß¤Ëºþ¿·¡£Âè20²ó¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¤äÂè5²ó¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¶¥µ»Âç²ñ¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤·¤¤¼ÒÌ¾¤ò´§¤·¤¿»ÜÀß¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¼ÒÌ¾¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥×¥é¥¶Æâ¤Î3¤Ä¤Î¼çÍ×»ÜÀß¤Î°¦¾Î¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥í¥³¤¯¤ó¥Û¡¼¥ë¡×¡Ö¥¯¥í¥³¤¯¤ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤Ê¤É³Ð¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ì¾¾Î¤òºÎÍÑ¡£¥¯¥í¥³¤¯¤ó¤Ï¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë´ë¶È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¹õ°á¡Ê¤¯¤í¤³¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤äÊ¸²½¤Î¿¶¶½¤ò»Ù¤¨¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¤â°ìÁØ¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ãÌ¾¸Å²°»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¡ä
¸½ºß¤Î°¦¾Î¡§ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥é¥¶
¢ª¿·°¦¾Î¡§NGK¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥é¥¶
¡ã¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Û¡¼¥ë¡ä
¸½ºß¤Î°¦¾Î¡§ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë
¢ª¿·°¦¾Î¡§¥¯¥í¥³¤¯¤ó¥Û¡¼¥ë
¡ã¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥×¡¼¥ë ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ä
¸½ºß¤Î°¦¾Î¡§ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥¢¥ê¡¼¥Ê
¢ª¿·°¦¾Î¡§¥¯¥í¥³¤¯¤ó¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡ã¥µ¥ó¥Û¡¼¥ë¡ä
¸½ºß¤Î°¦¾Î¡§ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Õ¥©¡¼¥é¥à
¢ª¥¯¥í¥³¤¯¤ó¥Õ¥©¡¼¥é¥à
¢¡ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë¡¢4·î¤«¤é¡Ö¥¯¥í¥³¤¯¤ó¥Û¡¼¥ë¡×¤Ø
¢¡°¦¾ÎÊÑ¹¹³µÍ×
