¼ÖÆâ¤«¤é³ÐÀÃºÞ¡¦MDMA¡¦¥³¥«¥¤¥ó¡¡¶å½£Æ»¤ÎSA¤Ç±ÄÍøÌÜÅª¤Ç±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¡¡»³¸ýÁÈ·ÏÁÈ´´Éô¤òÂáÊá¡¡Ê¡²¬
¶å½£Æ»¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ë»ß¤á¤¿¼Ö¤ÎÃæ¤Ë±ÄÍøÌÜÅª¤Ç³ÐÀÃºÞ¤ò±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»³¸ýÁÈ·ÏÁÈ´´Éô¤Î47ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï14Æü¡¢²¡¼ý¤·¤¿³ÐÀÃºÞ¡¢MDMA¡¢¥³¥«¥¤¥ó¡¢Ãí¼Í´ï¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇµîÇ¯12·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë½»¤à»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡¦»³¸ýÁÈ·Ï¤ÎÁÈ´´Éô¡¢¹âÅÄ¹§°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê47¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹âÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯12·î6Æü¡¢Ê¡²¬¸©¸Å²ì»Ô¤Î¶å½£Æ»¡¦¸Å²ì¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ë»ß¤á¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ÎÃæ¤Ë¡¢³ÐÀÃºÞ¤ª¤è¤½100¥°¥é¥à¡¢ËöÃ¼²Á³Ê¤Ç585Ëü±ßÁêÅö¤ò±ÄÍøÌÜÅª¤Ç±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¹âÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï´ØÅì¤«¤éÊ¡²¬¤Þ¤Ç¼Ö¤ÇÍè¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤«¤é¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢MDMA¤ª¤è¤½1000¾û¡¢ËöÃ¼²Á³Ê¤Ç602Ëü±ßÁêÅö¤È¡¢¥³¥«¥¤¥ó¤ª¤è¤½180¥°¥é¥à¡¢ËöÃ¼²Á³Ê¤Ç446Ëü±ßÁêÅö¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¹âÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æþ¼ê·ÐÏ©¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£