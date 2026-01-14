°ËÅì½ãÌé¤¬¡Ö¾¯Ç¯¤ß¤¿¤¤¡×¡¡¡É¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¡É¤Ç¥ª¥ÕËþµÊ»Ñ¤¬¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×
°ËÅì½ãÌé¤Ï²£»³ÊâÌ´¡¢µÈ±ÊÌ´´õ¤È¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¤òËþµÊ
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥¸¥å¥Ô¥é¡¼¡¦¥×¥í¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ëKRC¥Ø¥ó¥¯¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF°ËÅì½ãÌé¡¢FW²£»³ÊâÌ´¡¢DFµÈ±ÊÌ´´õ¤È3¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢3¿Í¤¬¥ª¥Õ¤Ë¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¤Ä¤«¤Î´Ö¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¡GoGo¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤È¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¤Î³¨Ê¸»ú¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢²£»³¤ÈµÈ±Ê¤¬¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Ë¾è¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÅì¤Ï¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Ë¤Ï¾è¤é¤º¤Ë¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¤òÎ¾¼ê¤Ç»ý¤Á¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¹ç¿Þ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢½ª»Ï¾Ð´é¤Ç2¿Í¤Î¼ã¼ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¡¼¥·¥ã¥ëIto¤¬²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ö½ãÌé¤¯¤ó¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤·¡¼¡×¡Ö´ú¿¶¤ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö½ãÌé¤Î´ú¿¶¤ê»Ñ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¾¯Ç¯¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö½ãÌé¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö°ËÅì¤¯¤ó²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡¼¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤à¤ê¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬1ÈÖ²Ä°¦¤¤¤Ã¤Æ¤É¤æ¤³¤È¡©¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¾è¤é¤ó¤Î¤«¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë