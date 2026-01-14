渦潮で門出を祝福！ジョイポート淡路島「#卒ウズ26」

ジョイポート淡路島株式会社は、「うずしおクルーズ」にて卒業旅行応援キャンペーン「#卒ウズ’26」を2026年2月1日より開催します。

今春卒業を迎えるすべての学生を対象に、1,000円分のお買い物券のプレゼントや、VIP船上体験が当たるSNSキャンペーンなどが展開されます。

ジョイポート淡路島「#卒ウズ’26」

開催期間：2026年2月1日(日)〜4月5日(日)

対象者：2026年3月に卒業予定の学生（小学生、中学生、高校生、専門学校生、大学生、大学院生）

※幼児は対象外

場所：兵庫県南あわじ市福良港（道の駅福良）

「学生生活の締めくくりに、心に残る想い出とエールを。」をテーマに、卒業生を全力で祝福するイベント。

世界最大級の渦潮を仲間と共に体験し、新たな一歩を踏み出すための特別なひとときを提供します。

期間中に来場した卒業生全員へのプレゼント企画に加え、心に残るセレモニーも実施されます。

卒業生特典：1,000円分のお買い物券

期間中に来場し、受付にて学生証や卒業証書などを提示した卒業生全員に、1,000円分のお買い物券がプレゼントされます。

このお買い物券は、以下3施設のうちいずれか1か所で使用可能です。

・お土産ショップ「MARINE」

・地元特産品ショップ「マルシェ」

・高速ボート「淡路島アドベンチャーRIBライド」（1枚で同伴者も利用可）

お土産の購入や、さらなるアクティビティの体験に活用できます。

門出を祝う出港セレモニー

桟橋ではスタッフによるお見送りセレモニーを実施。

爽快なウォータースプラッシュ演出や、期間限定の応援旗が登場し、卒業生の「新しい航海の始まり」を力強く応援します。

福良の開運ラッキーアイテム

乗船口では、卒業旅行の記念にもなる縁起物が販売されます。

うずしお絵馬（100円）

縁起の良い地名「福良（ふくら）港」で、これからの進路が「うまく回る」よう祈願し、飾り付けることができます。

つきとうずとクルーズみくじ（100円）

吉凶のないセルフケアおみくじ。

お洒落な月と渦潮のデザインで、写真映えも狙えるアイテムです。

SNSキャンペーン：VIP船上体験プレゼント

キャンペーン期間に先駆け、2026年1月15日(木)からはInstagramにて先行キャンペーン「#卒ウズ’26 プレミアム招待」がスタートします。

抽選で合計5組に、世界最大級の渦潮を特等席で体験できる「プレミアムラウンジ招待」が当たります。

応募期間：2026年1月15日(木)〜2月15日(日)

賞品：グループ賞（2組・最大5名）、ペア賞（3組・2名）

応募方法：公式アカウント(@uzushio_cruise)をフォローし、対象投稿に「いいね」をするだけ（コメントで当選確率アップ）。

なお、同エリアの「淡路島アドベンチャーRIBライド」でも卒業生応援キャンペーンが同時開催されます。

淡路島の海と渦潮が、卒業生の門出を祝う特別な春。

ジョイポート淡路島「#卒ウズ’26」の紹介でした。

