ÃæÉôÅÅÎÏÉÍ²¬¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Çー¥¿ÉÔÀµÌäÂê¤Ç¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤ÏÃæÉôÅÅÎÏ¤ËÉÔÀµ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿Îá½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÉÔÀµ¤Ï¡¢½ÅÍ×¤«¤Ä¿¼¹ï¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃæÉôÅÅÎÏ ÎÓ¶Õ¸ã¼ÒÄ¹¡Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
1·î5Æü¡£1Ç¯¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¾×·â¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÉôÅÅÎÏ¡¦ÉÍ²¬¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¿³ºº¤Ç¡¢¥Çー¥¿¤ÎÉÔÀµÁàºî¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤ÏÃæÉôÅÅÎÏ¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊÉÍ²¬¸¶È¯¤Î¡Ëµö²Ä¼è¤ê¾Ã¤·¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×
¡ÖÙÔÂ¤¤Þ¤¿¤Ï²þ¤¶¤ó¤Ë¤¢¤¿¤ë¤â¤Î¡×
ÃæÉôÅÅÎÏ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¥Çー¥¿¤ÎÉÔÀµÁàºî¡£ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀÅ²¬¸©¸æÁ°ºê»Ô¤Ë¤¢¤ëÉÍ²¬¸¶È¯3¹æµ¡¤È4¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¿³ºº¤Ç¤¹¡£
ÉÍ²¬¸¶È¯¤Ï¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÅ¬¹ç¿³ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤ÏÂÑ¿ÌÀß·×¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ë¡Ö´ð½àÃÏ¿ÌÆ°¡×¤ÎºöÄê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Çー¥¿¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë²á¾®É¾²Á¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ »³²¬¹Ì½Õ°Ñ°÷ 7Æü¡Ë
¡ÖÙÔÂ¤¤Þ¤¿¤Ï²þ¤¶¤ó¤Ë¤¢¤¿¤ë¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÂç¤ÇÀ¿¤Ë°ä´¸¡×
¤³¤Î´ð½àÃÏ¿ÌÆ°¤ÎºöÄê¤Ï¡¢»ÜÀß¤ÎÂÑ¿ÌÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¾å¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¿³ºº¹àÌÜ¡£»öÂÖ¤ò½Å¤¯¸«¤¿¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ï14Æü¤ÎÄêÎã²ñ¹ç¤Ç¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤ËÂÐ¤·¸¶»ÒÏ§Åùµ¬À©Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÊó¹ðÄ§¼ýÌ¿Îá¡×¤ò·èÄê¡£¤³¤ì¤Ï½ÅÂç¤Ê»ö°Æ¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Ë½Ð¤µ¤ì¡¢ÉÔÀµ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ä¸¶°ø¡¢À§ÀµÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢µõµ¶Êó¹ð¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÈ³Â§¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃæÉôÅÅÎÏ¤Ë¡ÈÌ¿Îá½ñ¡É¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤ë
14Æü¸á¸å4»þ¤Ë¤Ï¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤ÎËÅÄÅ¯Ìé¸¶»ÒÎÏËÜÉôÄ¹¤ËÌ¿Îá½ñ¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃæÉôÅÅÎÏ ËÅÄÅ¯Ìé¸¶»ÒÎÏËÜÉôÄ¹¡Ë
¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ßÂÐºö¤â´Þ¤á¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Þ¤ºÂè°ì¡×
¤µ¤é¤Ë¡£
¡Ê¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ »³Ãæ¿²ð°Ñ°÷Ä¹)
¡ÖÁ´¼ÒÅª¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¸¡ºº¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤³¤í¡×
¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Áá¤±¤ì¤Ðº£·îÃæ¤Ë¤âÃæÉôÅÅÎÏ¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£É¬Í×¤¬¤¢¤ì¤ÐÉÍ²¬¸¶È¯¤Ë¤âÎ©¤ÁÆþ¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Î¿³ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿½ÀÁ½ñ¤Î¿®ÍêÀ¤òµ¿¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤ò½ü¤²þÁ±¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¿³ºº¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ »³Ãæ¿²ð°Ñ°÷Ä¹)
¡ÖÉÔÀµ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¹¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê°ÂÁ´¸¶Â§¤òÃæÉôÅÅÎÏ¤¬Ìµ»ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡×
ÃæÉôÅÅÎÏ¤ÎÎÓ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢15Æü¸¶È¯¤¬Î©¤Ä¸æÁ°ºê»Ô¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¤Î4¤Ä¤Î»Ô¤òË¬Ìä¤·ÀâÌÀ¤È¼Õºá¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¸¶»ÒÎÏ»ö¶È¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î¿®Íê¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤¿º£²ó¤Î»ö°Æ¡£ÉÍ²¬¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿Æ»¤Î¤ê¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸±¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
