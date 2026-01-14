絶叫の瞬間を動画で残す！淡路島アドベンチャーRIBライド「#卒RIB26」

ジョイポート淡路島は、「淡路島アドベンチャーRIBライド」にて卒業旅行応援キャンペーン「#卒RIB’26」を2026年2月1日より開催します。

2026年3月に卒業を迎える学生を対象に、乗船料金の割引やGoPro動画のプレゼントなど、門出を祝う特典が用意されます。

開催期間：2026年2月1日(日)〜4月5日(日)

対象者：2026年3月に卒業予定の学生（小学生、中学生、高校生、専門学校生、大学生、大学院生）

場所：兵庫県南あわじ市福良港（道の駅福良）

「社会という大海原へ向かう君たちへ、最高の追い風を」をテーマに、卒業生の新たな旅立ちを全力で応援する企画がスタートします。

淡路島の美しい海を舞台に、他では味わえないスピードとスリルを体験できる超高速RIBクルーズ。

仲間と共に荒波を乗り越え、全力で笑い合った記憶が、これからの自信につながるような「一生モノの思い出」を提供します。

キャンペーン特典：卒業生応援割引

受付にて学生証や卒業証書などを提示することで、特別価格での乗船が可能になります。

大人（中学生以上）：通常8,000円 → 6,000円（2,000円引）

小学生：通常4,000円 → 2,000円（2,000円引）

浮いた予算で淡路島のグルメやお土産を楽しむことも可能です。

GoPro思い出動画ギフト

激しい揺れとスピードが魅力のRIBライドでは、乗船中にスマートフォンを持つことが困難です。

そこで、船に設置された固定カメラ（GoPro）で撮影した「絶叫の瞬間」を動画としてプレゼント。

公式LINEを友達登録することで、下船後にデータを受け取ることができます。

自分たちでは撮影できない貴重なリアクション動画を、SNSでの共有や思い出の記録として活用できます。

魂の出港セレモニー＆船長のエール

出港時には期間限定の応援旗で見送られ、船長からは卒業生へ向けた熱いメッセージが贈られます。

これからの人生を鼓舞する、心に残るセレモニーが実施されます。

SNSキャンペーン：プレミアム招待

本期間に先駆け、2026年1月15日(木)からはInstagramにて先行キャンペーンが実施されます。

抽選で5組（1組最大10名）に、最高の仲間と海を独り占めできる「RIB貸切体験」をプレゼント。

応募期間：2026年1月15日(木)〜2月15日(日)

応募方法：公式Instagram(@awajishima_adventureribride)をフォローし、対象投稿に「いいね」をするだけ（コメントで当選確率アップ）。

福良の開運ラッキーアイテム

うずしお絵馬（100円）

縁起の良い地名「福良（ふくら）港」にちなみ、これからの進路が「うまく回る」よう祈願できます。

つきとうずとクルーズみくじ（100円）

吉凶のないセルフケアおみくじ。

お洒落なデザインで、卒業旅行の記念撮影にもぴったりなアイテムです。

なお、同エリアの「うずしおクルーズ」でも「#卒ウズ’26キャンペーン」が同時開催されます。

淡路島の海からフルスロットルで門出を祝福するアトラクション。

ジョイポート淡路島「#卒RIB’26」の紹介でした。

