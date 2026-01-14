¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×ÂçÃË¤Î¡ÈÆþ¤ì»õ¡É¤¬½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¶»¸µ¤Ø¡ÄÀä¶«¡¦ÌåÀä¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡×
¡¡¸½ÃÏ¼Â¶·¤â¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡×¡£¥ê¥ó¥°¤Çµ¯¤¤¿¡ÈÍ½ÁÛ³°¤¹¤®¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡É¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×ÂçÃË¤Î¡È»õ¡É¤¬½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¶»¸µ¤Ø
¡¡ÃíÌÜ¤Î¾ìÌÌ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö1·î7Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖNXT¡×¡£NXT¥¹¥Ô¡¼¥É²¦ºÂ¤ò½ä¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤¬¥ê¥ó¥°¤Ë½¸·ë¤·¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë·ã¤·¤¤¼çÄ¥¹çÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ß¤¤¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¡¢¤ä¤¬¤Æ¾ìÆâ¤ÏÁûÁ³¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥ì¥¹¥é¡¼Æ±»Î¤ÎÍðÆ®¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£¤½¤Îº®Íð¤ÎºÇÃæ¡¢»×¤ï¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¾å¤ò°ìÁÝ¤·¤¿¡ÈµÞ¾å¾ºÃæ¡É¤Î¿·¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥·¥í¥¢¡¦¥Ò¥ë¤¬¥¹¥¿¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈà½÷¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥ì¥¤¥¹¤È¸þ¤¹ç¤¦¤È¡¢ÏÓ¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÉñ¤¦¡£¤¹¤ë¤È¸ý¸µ¤«¤éÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÆþ¤ì»õ¤¬³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ÎÆþ¤ì»õ¤Ï¥¢¥ê¥¢¥Ê¤Î¶»¸µ¤ËÍî²¼¡£¥¢¥ê¥¢¥Ê¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¶«¤ó¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥í¥¢¤ÏÁ°»õ¤Î1ËÜ¤¬À¸¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´ðËÜÅª¤ËÆþ¤ì»õ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»þ¤Ë¤ÏÆþ¤ì»õ¤ò³°¤·¤Æ¡ÈËÜµ¤¥â¡¼¥É¡É¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤ªÆëÀ÷¤ß¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥ÈÅª¤ËÆþ¤ì»õ¤¬³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ä¤Þ¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¡Öº£¤Ê¤Ë¤¬µ¯¤¤¿¡©¡×¡Ö»õ¤¬Íî¤Á¤¿¡ª¡©¡×¡Ö±³¤À¤í¡×¡Ö¥«¥ª¥¹¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢SNS¾å¤Ç¤â°ìµ¤¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved