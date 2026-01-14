¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡ÖµÞ¤¤ç¼ê½Ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¥Ö¥í¥°¤ÇÊó¹ð¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
¡¡²Î¼ê¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤¬¡¢µÞ¤¤ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛµÞ¤¤ç¼ê½Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®Ìø¥ë¥ß»Ò&¾¾ÅÄÀ»»Ò¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È²Ö
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ä¼ñÌ£¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ö¥í¥°¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Ìø¡£Ëå¤ÈÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¡¦¾¾ÅÄÀ»»Ò¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤âÅÙ¡¹ÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¤ÏÅ·¹ñ¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿°¦¸¤¤Î¤¿¤á¡¢¾¾ÅÄ¤«¤é²Ö¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖµÞ¤¤ç¼ê½Ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¥Ö¥í¥°¤ÇÊó¹ð
¡¡1·î13Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø±¦²¼¤Î»õ·Ô¤¬¼ð¤ì¤Æ¤ÆÄË¤¤¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ß¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Í¡Ù¤È»õ°å¼Ô¤Ø¡£ÀèÀ¸¤Ë¤ª¸«¤»¤·¤¿¤é¡Ä¡Ø¤¦¡¼¤ó¼ð¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡¼¡ª¤¤ç¤¦¼ê½Ñ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇµÞ¤¤ç¼ê½Ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆËã¿ì¤òÂÇ¤Á ¤¦¤ß¤ò¥¬¥ê¥¬¥ê ¥´¥ê¥´¥ê ¥¬¥·¥¬¥·¤¹¤ë¤È¡ÄÀèÀ¸¡Ø»õ¤¬º¬¸µ¤Þ¤ÇÎö¤±¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤³¤Î»õ¤òÀÚ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤êÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡Ù¥ó!? »õ¤¬Îö¤±¤Æ¤ë¤¥¡¼!? ¤É¤ì¤À¤±¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤Î¡¼!? Îö¤±¤¿»õ¤Ë¤â ¤¦¤ß¤¬¥Ù¥Ã¥¿¥êÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀÚ¤Ã¤¿»õ¤ò¸«¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë2¤Ä¤ËÎö¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£5¿Ë¤Û¤ÉË¥¤¤1½µ´Ö¸å¤ËÈ´»å¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¡¡¼ ¤¤¤¤Ê¤ê¡Ø¼ê½Ñ¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£´Å¤¯·Ú¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¿»ä ÄË¤ß¤ò²æËý¤·¤Æ¤¿»ä ¤Þ¤¿¼«¸Ê·ù°¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í »ä¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤È¡¢Ìµ»ö¤Ë¼ê½Ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö½Ñ¸å¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö²æËý¶¯²á¤®¤ë¾®Ìø¤µ¤ó¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö°ìÆü¤âÁá¤¤´°¼£¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë