¡È57ºÐ¤Ç½ÏÇ¯º§¡ÉÀõÌî¤æ¤¦»Ò¡Ê65¡Ë¡¢µÙÆü¤ò³Ú¤·¤àÉ×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤´É×ºÊ¡×¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¥¤¥±¥á¥ó¡¼¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀõÌî¤æ¤¦»Ò¡Ê65¡Ë¤¬13Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¡È½ÏÇ¯º§¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É×¤ÈµÙÆü¤ò³Ú¤·¤à2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀõÌî¤æ¤¦»Ò¤È¡È57ºÐ¤Ç½ÏÇ¯º§¡É¤·¤¿É×¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê´é½Ð¤·¤¢¤ê¡Ë
¡¡2017Ç¯¡¢57ºÐ¤Î»þ¤Ë1ºÐÇ¯²¼¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿ÀõÌî¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÎ¹¤Ï¡Ä 50Ç¯¤ªÈè¤ìÍÍ¡Á¤È¡¢É×¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀõÌî¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼50Ç¯¤òÏ«¤¦¤¿¤áË¬¤ì¤¿¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¡Öµ×¡¹¤Ë2¿Í¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¡£¹ÈÍÕ¤ò°¦¤Ç¤Ë¥×¥ÁÎ¹¹Ô¡×¤ÈÆü¸÷Åì¾ÈµÜ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ê¤É¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
µÙÆü¤ò³Ú¤·¤àÉ×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡13Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆü¸÷¤ÎÎ¹¤«¤é¡Ä¤â¤¯¤â¤¯¤È»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éËèÇ¯¤Î¹±Îã¤ÎÉ×¤È¤ÎµÙÆü¤â³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢´é¤ò´ó¤»¤¢¤¦É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤äÀõÌî¤ÎºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿Ê¸³Ø´Û¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¡Ê58¡Ë¤¬¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤´É×ºÊ¡£ÊÂ¤ó¤Ç¤ë»Ñ¤¬¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥ó¥ß¥«¡Ê53¡Ë¡¢ÅÄÃæÎ§»Ò¡Ê54¡Ë¤é¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ÇÈ¿±þ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤æ¤¦»ÒÍÍÈþ¿Í¡¼¡ªÃ¶ÆáÍÍ¥¤¥±¥á¥ó¡¼¡ª¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¤´É×ÉØ¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë