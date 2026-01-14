Ãæ¹ñ2025Ç¯ËÇ°×¹õ»ú¡¡1Ãû¥É¥ëÄ¶¤¨²áµîºÇ¹â¤Ë¡¡Í¢½Ð¤Ï5.5%Áý
Ãæ¹ñ¤ÎµîÇ¯1Ç¯´Ö¤ÎËÇ°×Åý·×¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Í¢½Ð¤ÈÍ¢Æþ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿³Û¤Ï¥É¥ë·ú¤Æ¤ÇÁ°¤ÎÇ¯¤è¤ê3.2%Áý²Ã¤·¡¢6Ãû3547²¯¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÇ°×¹õ»ú¤Ï1Ãû1889²¯¥É¥ë¤Ç²áµîºÇ¹â³Û¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÀÇ´ØÁí½ð¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÍ¢½Ð¤ÈÍ¢Æþ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿³Û¤Ï6Ãû3547²¯¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½1010Ãû±ß¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ3.2%Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í¢½Ð³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ5.5%Áý¤Î3Ãû7118²¯¥É¥ë¡¢Í¢Æþ³Û¤ÏÁ°Ç¯¤«¤é¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤Ç2Ãû5828²¯¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
Í¢½Ð³Û¤«¤éÍ¢Æþ³Û¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿ËÇ°×¹õ»ú¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î1Ãû1889²¯¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢½é¤á¤Æ1Ãû¥É¥ë¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥¤¥Æ¥¯À½ÉÊ¤äÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤Ê¤É¤Î¥°¥ê¡¼¥óÀ½ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¤Î»²²Ã¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëËÇ°×³Û¤¬Á´ÂÎ¤Î51.9%¤òÀê¤á¤¿¤Û¤«¡¢ASEAN¤ä¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¹ñ¡¹¤È¤Î¼è°ú¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¼è°úÎÌ¤Ï¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ñ¡¹¤È¤Î¼è°ú¤¬²áµîºÇ¹â¤ÎËÇ°×¹õ»ú¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£