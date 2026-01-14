¹â»Ô¼óÁê¡ÈËÁÆ¬²ò»¶¡É°Õ¸þÅÁÃ£¤Ø¡¡¡ÖÈ¯É½Á°¡×¤«¤é½àÈ÷¤ÇÂçË»¤·
¹â»Ô¼óÁê¤ÈÍ¿ÅÞ´´Éô¤¬¸½ºß¡¢´±Å¡¤Ç²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½°µÄ±¡¤ÎËÁÆ¬²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¾ì¹ç¤Ïº£·î27Æü¤Ë¸ø¼¨¡¢Íè·î8ÆüÅê³«É¼¤ò¼´¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ÌîÅÞ¤ÏÌÔÈ¿È¯¡Ä¼ÒÌ±¡¦Ê¡Åç»á¡È¼«¸ÊÅÔ¹ç²ò»¶¡É
14Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¤Ë¼óÁê´±Å¡¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¹â»Ô¼óÁê¤ÈÎëÌÚ´´»öÄ¹¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¡¢Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤é¤È¤Î²ñÃÌ¡£¤³¤Î¾ì¤Ç½°µÄ±¡²ò»¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¼óÁê¤ÎÊý¿Ë¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö³°¸ò¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¹â»Ô¼óÁê¡£14Æü¤â²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ý¤Ë¤»¤º¡£¤½¤Î¿¿°Õ¤Ï¤´¤¯¤´¤¯¶á¤·¤¤¿Í¤Ë¤·¤«ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤è¤¦¤ä¤¯¡¢Í¿ÅÞ´´Éô¤é¤Ë¡Ä
Íè½µ23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¹â»Ô¼óÁê¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ÎÁªµóÆüÄø¤Ï¡¢4Æü¸å¤Î27Æü¸ø¼¨¡¢Íè·î8ÆüÅê³«É¼¤ò¼´¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
23Æü¤Ë²ò»¶¤¹¤ì¤Ð¡¢½°µÄ±¡²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¤ï¤º¤«16Æü´Ö¤Ç¡ÈÀï¸åºÇÃ»¡É¤ÎÁªµó´ü´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤ÎÃÙ¤ì¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¸å²ó¤·¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤òÍÞ¤¨¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Ï¡Ä
¼«Ì±ÅÞ´´Éô¡Ö°ìÈÖÂçÀÚ¤ÊÍ½»»¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Þ¤Ç²ò»¶¤¹¤ëÂçµÁ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£À¤ÏÀ¤ËÅÞÍøÅÞÎ¬¤À¤È»×¤ï¤ì¤ì¤ÐÁªµóÀï¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¡×
·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîÅÞ¤ÏÌÔÈ¿È¯¡£
¼ÒÌ±ÅÞ¡¡Ê¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¡Ö»Ù»ýÎ¨¤¬¤½¤³¤½¤³¹â¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤¨¤È¤¤¤¦¡È¼«¸ÊÅÔ¹ç²ò»¶¡É¤¢¤ë¤¤¤Ï¡È¼«Ê¬¾¡¼êË½Áö²ò»¶¡É¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÁªµó¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î¸½¿¦µÄ°÷¤¬¤¤¤ë4Áªµó¶è¤ÇÎ©·û¤Î¸õÊä¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤äÏ¢·È¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Áªµó¥«¡¼¤Þ¤À¡È¤Þ¤ÃÇò¡É
¡ÈÀï¸åºÇÃ»¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡É¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë½°µÄ±¡Áªµó¡£
À¯ÉÜ¤¬Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡¢°¦É²¸©Åì²¹»Ô¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÏÁªµó½àÈ÷¤ÇÂçË»¤·¤Ç¤¹¡£
Åì²¹»Ô¡¡Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÅÅÏÃ¤«¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÅêÉ¼½ê¤ä³«É¼½ê¤Î¾ì½ê¤ä¡¢Áªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¶È¼Ô¤Î³ÎÊÝ¤Ë¡¢Í¸¢¼Ô¤ò¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÌµÎÁÁ÷·Þ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼êÇÛ¤Ê¤É¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤¬»³ÀÑ¤ß¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åì²¹»Ô¡¡Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¡ÖÂ¾¤Î¶ÈÌ³¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÊÁª´É¤ò¡ËÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¤³¤Î»þ´ü¤ÏÍ½»»¤Î´Ø·¸¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ä¡×¡Ö¤³¤³¤«¤é¤ÏµÙ¤ß¤Ê¤·¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡ÖÁªµó¥«¡¼¡×¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡Ä
¥°¥ê¡¼¥ó¥ª¡¼¥È¡¡¼ã¶¹»øÏºÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ö¤³¤Á¤é¤¬Åö¼Ò¤ÎÁªµó¥«¡¼¡×¡Ö¡ÊQ¡§¤³¤ÎÃæ¤ÇÍ½ÌóºÑ¤ß¤Ï¡Ë¤¹¤Ç¤ËÁ´ÂæÍ½ÌóºÑ¤ß¡×
¡È²ò»¶ÊóÆ»¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤ª¤è¤½50·ï¤ÎÍ½Ìó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥ª¡¼¥È¡¡¼ã¶¹»øÏºÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Þ¤À²ò»¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÍ½Ìó¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡È¹Ô¤¯¤¢¤Æ¡É¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿Áªµó¥«¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤À¡È¤Þ¤ÃÇò¡É¤Ç¤¹¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥ª¡¼¥È¡¡¼ã¶¹»øÏºÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Ø±Ä¤Ï1¿Ø±Ä¤â¤Ê¤¤¾õ¶·¡×
¥Ç¥¶¥¤¥ó·èÄê¤«¤é´°À®¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½3¡Á4Æü¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥ª¡¼¥È¡¡¼ã¶¹»øÏºÂåÉ½¼èÄùÌò¡ÖÈó¾ï¤ËÃ»´ü´Ö¤Ç¡¢¤³¤ÎÂæ¿ô¤òÁ´¤Æ´°À®¤µ¤»¤Æ¸õÊä¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂçÊÑ¡×
Æü¤ËÆü¤Ë¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ë½°µÄ±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Ä¡¢¤Ê¤¼º£¤Ê¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê1·î14Æü¸á¸å6»þ¤´¤íÊüÁ÷¡Ønews every.¡Ù¤è¤ê¡Ë