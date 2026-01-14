¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¡×¡ÖÀã¹ñ¤ÎÊý¤ò·Ú»ë¡×¡Ö¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¡×¡È1·î²ò»¶¸¡Æ¤¤ÎÊóÆ»¡É¤Ë¥³¥á¥ó¥È
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬14Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤¬23Æü¾¤½¸Í½Äê¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç½°±¡²ò»¶¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶ÌÌÚÂåÉ½¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¡×¤Î½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡µ¼Ô¤«¤é²ò»¶ÊóÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ë¼õ¤±»ß¤á¤ÈÁªµóÀï¤ÎÁèÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ö²ò»¶¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤éÀï¤¤È´¤¯¤Î¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»²µÄ±¡Áªµó¤Î¸å¤Ë·è¤á¤¿51µÄÀÊ¡¦ÈæÎã900ËüÉ¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤·¤ÆÀï¤¤È´¤¯¡£¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó°ìÈÖ¤Î·üÇ°¤ÏÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤¬¤³¤ì¤Ç¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó»ÃÄêÍ½»»¤òÁÈ¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¿¤À¡¢¡Ø¹â»Ô¥«¥é¡¼¡Ù¤ÎÆþ¤Ã¤¿À¯ºöÅª¤Ê·ÐÈñ¤Î»Ù½Ð¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï·ÐºÑÂÐºö¡¦Êª²Á¹âÆÂÐºö¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¤ä¤Ï¤ê·ÐºÑºÇÍ¥Àè¡¢¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤í¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢»ÄÇ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÁíÍý¤È¤âÍ½»»°Ñ°÷²ñ¡¢ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¡¢¤«¤Ê¤êÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¯¶É¤è¤ê¤âÀ¯ºö¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë·ÐºÑÀ¯ºö¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê»×¤¤¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¿¤À¡¢¤è¤êÎÉ¤¤·ÐºÑÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤Æ¤³¤ÎÁªµóÀï¤òÀï¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼ê¼è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹·ÐºÑÀ¯ºö¤ò¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡²ò»¶¤«¤éÅêÉ¼¤Þ¤Ç¡ÈÀï¸åºÇÃ»¡É¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÁªµóÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶¡Â÷¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢ºß³°ÅêÉ¼¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·üÇ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÊÀ³²¤òºÇ¾®¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢Àã¤Î»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÑÀã´¨ÎäÃÏÂÓ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸ø±Ä·Ç¼¨ÈÄ°ì¤ÄÎ©¤Æ¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ½¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿¤é¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀã¹ñ¤ÎÊý¡¹¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ò»¶¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â½½Ê¬ÇÛÎ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£Ê¿Åù¤Ë¾ðÊó¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤È³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤âºÇÂç¸ÂÅØ¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë