¡¡¡ÚÂæËÌ¡á±àÅÄ¾»Ì¡ÛÂæÏÑÁíÅýÉÜ¤Ï£±£³Æü¡¢ÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¥é¥¤¥Á¥ó¥É¥©¡¼¡ËÁíÅý¤¬ÂæÏÑ¤ÎÂÐÃæÌ±´Ö¸òÎ®¤ÎÁë¸ýµ¡´Ø¡Ö³¤¶®¸òÎ®´ð¶â²ñ¡×Íý»öÄ¹¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤ÎÂÐÆüÁë¸ýµ¡´Ø¡ÖÂæÏÑÆüËÜ´Ø·¸¶¨²ñ¡×Á°²ñÄ¹¤ÎÁÉ²ÅÁ´»á¤òÇ¤Ì¿¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡³¤¶®¸òÎ®´ð¶â²ñÍý»öÄ¹¤Ë¤Ï¡¢¸µ´Æ»¡°Ñ°÷¤Î¸âË»³»á¤¬½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯£±£²·îËö¤Ë¼Ç¤¤·¤¿¡£ÁÉ»á¤ÏÎ©Ë¡°Ñ°÷¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¡¢Ö¢Åì¸©Ä¹¡¢ÆâÀ¯ÉôÄ¹¡ÊÆâÁê¡Ë¡¢Î©Ë¡±¡Ä¹¡Ê¹ñ²ñµÄÄ¹¡Ë¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î¿Í»ö¤ËÈ¼¤¤¡¢ÂæÏÑÆüËÜ´Ø·¸¶¨²ñÄ¹¤Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÎÂæËÌÃóÆü·ÐºÑÊ¸²½ÂåÉ½½èÁ°ÂåÉ½¤Î¼ÕÄ¹Äî»á¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
