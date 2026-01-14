¡Ö2Æü¤Ç¤Ê¤ó¤Ü²Ô¤¤¤À¤ó¤ä¡×¡Ö¤´¤Ã¤Ä¤¤·ü¾Þ¶â¡×2ÆüÏ¢Â³¤Ç²£¹Ë·âÇË¤Î24ºÐÎÏ»Î¡¢Î¾¼ê¤ËÊú¤¨¤¿¡ÈÊ¬¸ü¤¤¤´Ë«Èþ¡É¤ËÇ®»ëÀþ¡Ö·ü¾Þ¶â¤¬¤â¤¦È¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ä¡×
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ»ÍÆüÌÜ¡þ14Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡ÛµÁ¥ÎÉÙ»Î¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¡ÖÈ¢¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê·ü¾ÞÂ«
¡¡Á°Æ¬É®Æ¬¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤¬»°ÆüÌÜ¤ËÂÐÀï¤·¤¿²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤ËÂ³¤¡¢²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤ò·âÇË¡£2ÆüÏ¢Â³¤Î¶âÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿·ü¾Þ¤ÎÂ«¡£Î¾¼ê¤ËÊú¤¨¤¿¡ÈÊ¬¸ü¤¤¤´Ë«Èþ¡É¤Ë¡Ö2Æü¤Ç¤Ê¤ó¤Ü²Ô¤¤¤À¤ó¤ä¡×¡Ö¤´¤Ã¤Ä¤¤·ü¾Þ¶â¡×¡Ö·ü¾Þ¶â¤¬¤â¤¦È¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ÆüÌÜ¤ËË¾ºÎ¶¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¤Ç·âÇË¤·¤¿µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ï2Îó¤ÎÂ«¤È¤Ê¤Ã¤¿·ü¾Þ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ÍÆüÌÜ¤â·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤ò¾å¼êÅê¤²¤Ç²¼¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇµÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ï2¾¡2ÇÔ¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Ï3¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÆüÏ¢Â³¤Î¶âÀ±ÇÛµë¤Ë¹ñµ»´Û¤Ë¤Ï¾¯ÎÌ¤ÎºÂÉÛÃÄ¤¬ÂÔ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µÁ¥ÎÉÙ»Î¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÂçÎÌ¤ÎÊ¬¸ü¤¤·ü¾Þ¤À¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¾®ÏÆ¤Ë·ü¾Þ¤òÊú¤¨¡¢µÁ¥ÎÉÙ»Î¤ÏÅÚÉ¶¤Ë¸þ¤±°ìÎé¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Âç´¿À¼¤ÎÃæ¤Ç²ÖÆ»¤«¤éµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¾ì½ê¤Î·ü¾Þ¿½¤·¹þ¤ßÁíËÜ¿ô¤Ï¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë128¼Ò3469ËÜ¤òµÏ¿¡£·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤òÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·ü¾Þ´ú¤ÎÈäÏª¤Ç¤Ï¡¢ÅÚÉ¶¤ò²¿¼þ¤â¤Þ¤ï¤ë´ú¤ÎÎó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç24ºÐ¤Î¡È¼ãÉð¼Ô¡ÉµÁ¥ÎÉÙ»Î¤¬²£¹Ë¤ò·âÇË¤·¤ÆÄÏ¤ó¤À·ü¾Þ¡£»ë³ÑÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¡¢ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö2Æü¤Ç¤Ê¤ó¤Ü²Ô¤¤¤À¤ó¤ä¡×¡Ö¤´¤Ã¤Ä¤¤·ü¾Þ¶â¡×¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÊ¬¸ü¤¤¡×¡ÖÌ´¤¢¤ëw¡×¡Ö²£¹Ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¡Ö·ü¾Þ¶â¤¬¤â¤¦È¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤·w¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ºòÇ¯¤Î²Æ¾ì½ê¤«¤é¡¢¼èÁÈ¸å¤ÎÎÏ»Î¤¬¸½¶â¤Ç¼õ¤±¼è¤ë·ü¾ÞÂÞ¤ÎÃæ¿È¤¬¡¢½¾Íè¤Î3Ëü±ß¤«¤é1Ëü±ß¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£»ý¤ÁÊâ¤¯ºÝ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Âç¤¤ÊÊÑ¹¹ÍýÍ³¤Ç¡¢·ü¾Þ¤Î¼ê¼è¤ê1ËÜ6Ëü±ß¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ÊÁ°¤ÏµëÍ¿¤È¤ÏÊÌ¤Î¸ýºÂ¤Ë¡¢¸½¶â»Ùµë¤Î3Ëü±ß¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿1ËÜ3Ëü±ß¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï1ËÜ¤¢¤¿¤ê5Ëü±ß¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë