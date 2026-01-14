Àã¤ÎÃæ¤Ç¤Õ¤ó¤É¤·»Ñ¤ÎÃËÀ¤é¡Ö´ñº×ÂçÉ¶°ú¤¡×¡ÈÇò¡É¾¡¤Ã¤Æº£Ç¯¤ÏËºî?ËÌÆüËÜÂç¹Ó¤ì¡ÖË½É÷Àã·ÙÊó¡×¼«Æ°¥É¥¢Åà·ë¤â¡Ö¸¼´Ø³«¤±¤ÆÀäË¾¡×
Àã¤ËÊ¤¤ï¤ì°ìÌÌ¤¬¿¿¤ÃÇò¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÄ¿¹¸©¤Î¸Þ½êÀî¸¶»Ô¡£
Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÌÔ¿áÀã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ã¤·¤¤¿áÀã¤Ë¤è¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¤¬È¯À¸¤·¡¢Áö¹Ô¤¹¤ë¼Ö¤â¤¹¤°¤½¤Ð¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¡£
¿á¤¹Ó¤ì¤ëÉ÷¤Ç¡¢ÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤ÏÇÈÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸Þ½êÀî¸¶»Ô¤Ç¤ÏºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®18.2¥á¡¼¥È¥ë¤ò´ÑÂ¬¡£
»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¶¯É÷¤ÎÃæ¤òÊâ¤¯½»Ì±¤Î»Ñ¤â¡£
±Ø¤Î²°º¬°ìÌÌ¤Ë¤Ï¡¢Ìµ¿ô¤Î¤Ä¤é¤é¤¬º£¤Ë¤âÍî¤Á¤Æ¤¤½¤¦¤ÊÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¿·³ã¡¦Ì¯¹â»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÂçÎ³¤ÎÀã¤È¶¯É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ìÆ»Ï©¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¾õÂÖ¤Ë¡£
²£²¥¤ê¤Î¿áÀã¤Ç¡¢¿®¹æµ¡¤ä¸òÄÌÉ¸¼±¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯É÷¤Ë¤è¤ê¡¢º´ÅÏÅç¤Î³¤´ß¤Ç¤Ï¹âÇÈ¤¬ËÉÇÈÄé¤ËÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´ÅÏ»ÔÃÆºê¤Ç¤ÏºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®24¥á¡¼¥È¥ë¤ò´ÑÂ¬¡£
ÂæÉ÷ÊÂ¤ß¤Î¶¯É÷¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ë½É÷Àã·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»¡¦Î±Ë¨»Ô¤Ï¡¢¶¯É÷¤ÇÀã¤¬Éñ¤¤¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»ë³¦ÉÔÎÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¸þ¼Ö¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¸«¤¨¤ë¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¼Ö¤¬Áö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»¥ËÚ»Ô¤Ç¤Ï¡¢2Âæ¤Î½üÀãµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ½üÀãºî¶È¤ò¤¹¤ë½»Ì±¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±¡§
¡Ê¤¤Î¤¦¤Ï¡Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀãÀÑ¤â¤ê¤¹¤®¤ÆÀäË¾¤Ç¤¹¡£¸¼´Ø³«¤±¤ÆÀäË¾¤Ç¤¹¡£
13Æü¤â¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÌÔ¿áÀã¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¡£
¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊØ¤¬·ç¹Ò¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó900¿Í¤¬¶õ¹Á¤Ç°ìÌë¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡Åç¸©¤Î²ñÄÅºä²¼Ä®¤Ç¤Ï¡¢400Ç¯°Ê¾å¤ÎÅÁÅý¤ò¸Ø¤ë¡Öºä²¼½é»Ô ´ñº×ÂçÉ¶°ú¤¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½Å¤µ5¥È¥ó¤ÎµðÂç¤ÊÉ¶¤òÅìÀ¾¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ°ú¤¹ç¤¤¡¢Åì¤ÎÀÖ¤¬¾¡¤Æ¤ÐÊÆ¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢À¾¤ÎÇò¤¬¾¡¤Æ¤ÐËºî¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇòÇ®¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢À¾¤ÎÇò¤¬¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÎ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¯´¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀÖÁÈ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ªÊÆ¤ÎÃÍÃÊ¤¬¡Ê¾¡¤Ã¤¿¤é¡Ë¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬Éé¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤¤¤¤¤ªÊÆ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤È¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÏÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹12ÅÙ¤È¤Ê¤ê¡¢13Æü¤è¤ê4ÅÙ¤Û¤ÉÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü¤â´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢´¨¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤ªÆÀ¤Ê¥°¥ë¥á¤â¡£
¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÅìµþ¡¦¿ÀÊÝÄ®¤Î°û¿©Å¹¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¬´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´¨¤¤»þ¤ËÎø¤·¤¯¤Ê¤ë¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¤ª¤Ç¤ó¡£
ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¤ ¿ÀÊÝÄ®Å¹¤Ç¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¤ª¤Ç¤ó¤¬540±ß¤Ç2»þ´Ö¿©¤ÙÊüÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿50¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¡£
¤ª¤Ç¤ó¤Î¤À¤·¤Ç°û¤àÆüËÜ¼ò¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¤ ¿ÀÊÝÄ®Å¹¡¦Àî¸ý½ÖÌéÅ¹Ä¹¡§
¡Ê¸¶Â§¡Ë1Æü¸ÂÄê10¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢100¿Í¤ÏÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4Æü´Ö¤Ç¡£ÆüËÜ¼ò¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤É¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¤ª¤Ç¤ó¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤Ï2·îËö¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Î±Æ¶Á¤Ç¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÌÔ¿áÀã¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌÆüËÜ¡£
ÀÑÀã¤¬¶¯¤¤É÷¤Î±Æ¶Á¤ÇÉñ¤¤¡¢ÃÏ¿áÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿áÀã¤Î±Æ¶Á¤ÏÀ¸³è¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
14ÆüÄ«¡¢»¥ËÚ»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÆþ¤ê¸ý¤Î¼«Æ°¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¡£
Ë½É÷¤Ç¿á¤ÉÕ¤±¤¿Àã¤Ë¤è¤êÅà·ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²ÙÊª¤òÆÏ¤±¤ËÍè¤¿ÇÛÃ£°÷¤¬¸ÍÏÇ¤¦»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»Ì±¤Ï2³¬¤Þ¤Ç¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÈó¾ï³¬ÃÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ³°¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏË½É÷Àã¤ä¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç35¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÅìËÌ¤Ç30¥á¡¼¥È¥ë¤ÈÂæÉ÷ÊÂ¤ß¤ÎË½É÷¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÌÔ¿áÀã¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£