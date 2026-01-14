¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³»Ø´ø´±¤¬¹ñ²¦ÇÕ¤ÇFKÃÆ¤Î¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤ò¾Þ»¿¡ª¡¡¡ÖÈà¤Ïº£¤Ç¤â¶¥Áè¿´¤È¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤ëËâË¡¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¹ñ²¦ÇÕ¥é¥¦¥ó¥É16¤ò¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ü¡¦¥é¡¦¥³¥ë¡¼¥Ë¥ã¤ÈÂÐÀï¤·1Ž°0¤Ç¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¡£¶Ïº¹¤Ç¤Î¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Î»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤Ï¡¢FK¤ò·è¤á¤Æ·è¾¡ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤Ë¾Þ»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡ØMARCA¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿Èà¡Ê¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¡Ë¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¤ËÈà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥ê¥¢¥ó¡Ê¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡Ë¤ò¸òÂå¤µ¤»¤¿¡£Èà¤ËÆÀÅÀ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤Ï°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤Ç¤â¶¥Áè¿´¤È¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤ëËâË¡¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¸½ºß34ºÐ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÂàÃÄ¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç6¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤È¤â¤Ë¹ñ²¦ÇÕ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£