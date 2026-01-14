ËÀîÍÑ¿å¤¬¤µ¤é¤ËÀá¿å¶¯²½ Ê¿Ç¯60¡ó¤òÄ¶¤¨¤Î±§Ï¢¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤¬9.0%¤Ë¡Ä ¿åÆ»ÍÑ¿å¤Ï15¡ó¡¡ÇÀ¶ÈÍÑ¿å¡¦¹©¶È¹©¶ÈÍÑ¿å¤Ï20¡ó¤ÎÀá¿å¤Ë°ú¤¾å¤²
ËÀîÍÑ¿å¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Ê¤ÉÅì»°²Ï¤Î5¤Ä¤Î»Ô¤Ë¡¢¿å¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±«ÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¿å¸»¤Î±§Ï¢¥À¥à¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Ç¯60¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ëÃù¿åÎ¨¤¬¡¢14Æü¸áÁ°0»þ»þÅÀ¤Ç9.0%¡£Â¾¤Î¥À¥à¤äÄ´À°ÃÓ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡¢ÁíÃù¿åÎ¨¤Ï25.7%¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿åÆ»ÍÑ¿å¤Ï15¡ó ÇÀ¶ÈÍÑ¿å¡¦¹©¶ÈÍÑ¿å¤Î20¡óÀá¿å
ËÀîÍÑ¿å¤Ç¤ÏµîÇ¯8·î°Ê¹ß¡¢ÇÀ¶ÈÍÑ¿å¡¢¹©¶ÈÍÑ¿å¡¢¿åÆ»ÍÑ¿å¤Ç5¡ó¤ÎÀá¿å¤ò¹Ô¤¤¡¢12·î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì10¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢15Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë°ú¤¾å¤²¿åÆ»ÍÑ¿å¤Ç15¡ó¡¢ÇÀ¶ÈÍÑ¿å¡¦¹©¶ÈÍÑ¿å¤Ï20¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿åÆ»ÍÑ¿å¤Î15¡óÀá¿å¤Ï2019Ç¯°ÊÍè¡¢ÇÀ¶ÈÍÑ¿å¡¦¹©¶ÈÍÑ¿å¤Î20¡óÀá¿å¤Ï2013Ç¯°ÊÍè¤Ç¤¹¡£