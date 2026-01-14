J2¾º³Ê¤Ë¸þ¤±·è°Õ É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Á°¤Ë¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô£´Áª¼ê¤¬Íè¼Ò
¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¡¦¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤¬¡¢2026Ç¯2·î³«Ëë¤¹¤ëÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î³«Ëë¤òÁ°¤Ë¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÈôÌö¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òºÆ³«¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¡£14Æü¤ÏÁª¼ê4¿Í¤¬ËÌÎ¦ÊüÁ÷¤òË¬¤ì¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎJ2¾º³Ê¤Ë¸þ¤±·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï½©½ÕÀ©¤Ø¤Î¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëJ¥ê¡¼¥°¡¢ÆÃÊÌÂç²ñ¤ò´Þ¤á¤ë¤È1Ç¯È¾¤ËÅÏ¤ëÄ¹¤¤Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ï1·î18Æü¤«¤éµÜºê¸©¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¤¡¢2·î8Æü¤ËJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î½éÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£