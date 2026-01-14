¡Ö²Î²ñ»Ï¤Îµ·¡×°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÏÂ²Î¤¬½é¤Î±Ó¤ß¾å¤²¡¡¥é¥ª¥¹¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò²Î¤Ë¡ÄÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¥È¥ó¥Ü¤ò´Ö¶á¤Ë¸«¤¿´î¤Ó¤ò
¿·½Õ¹±Îã¤ÎµÜÃæ¹Ô»ö¡¢¡Ö²Î²ñ»Ï¤Îµ·¡×¤¬¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÏÂ²Î¤¬½é¤á¤Æ±Ó¤ß¤¢¤²¤é¤ì¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤â½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥é¥ª¥¹ÂÚºßÃæ¤Î»×¤¤½Ð¤ò±Ó¤Þ¤ì¤ë
14Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤äÄ¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢½©¼ÄµÜ¤´°ì²È¤Ê¤É¹ÄÂ²Êý¤¬µÜÅÂ¡¦¾¾¤Î´Ö¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¡£
¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¿·½Õ¤é¤·¤¤Åí¿§¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ïºù¿§¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¡£
ÊÅ²¼¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿2026Ç¯¤Î¤ªÂê¤Ï¡ÖÌÀ¡×¤Ç¡¢1Ëü4000¼ó¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿10¿Í¤Î²Î¤¬¸Å¼°¤æ¤«¤·¤¤Àá²ó¤·¤Ç±Ó¤ß¤¢¤²¤é¤ì¤¿¡£
À®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ËèÇ¯ÏÂ²Î¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¡£º£²ó¤ÏÂåÉ½¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¡¢µ·¼°¤Ç½é¤á¤Æ²Î¤¬±Ó¤ß¤¢¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ö¥é¥ª¥¹¤Î»Ò¤É¤â¤é¤ÎÌÀ¤ë¤À¼¤Ï¶µ¼¼¤ËËþ¤Ä¡×
°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬±Ó¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¡¢½é¤á¤Æ¤Î³°¹ñ¸ø¼°Ë¬Ìä¤È¤·¤Æ¥é¥ª¥¹¤ËÂÚºß¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î»×¤¤½Ð¡£
ÃÏ¸µ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤¦Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¼ø¶È¤ò¸«³Ø¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Î¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
À¸ÅÌ¤¿¤Á¡§
¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò2¤Ä¤È¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤ò1¤Ä¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶µ¼¼¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÌÀ¤ë¤¯Âç¤¤ÊÀ¼¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¾Ð´é¤Ç¼ø¶È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ê¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤µ¤ì¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¡§
ÆüËÜ¤ÎÊ¸»ú¤â¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¤ÎÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ö¥é¥ª¥¹¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÇ®°Õ¤òÏÂ²Î¤Ë±Ó¤Þ¤ì¤¿¡£
²Î²ñ»Ï¤ÎÁª¼Ô¤Ç¹Ä¼¼¤ÎÏÂ²Î¤ÎÁêÃÌÌò¤Ï¡¢FNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÖÄ¾¤¹¤È¤³¤í¤¬¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½é¤á¤Æ¤Î³°¹ñË¬Ìä¤Ë¸þ¤±¡¢Ç®¿´¤Ë½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Î¾ÊÅ²¼¡£»þÀÞð÷¤¤Ê¤¬¤é¡¢²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÏÂ²Î¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
½é¤á¤ÆÏÂ²Î¤ò´ó¤»¡¢µ·¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥È¥ó¥Ü¤ò´Ö¶á¤Ë¸«¤¿´î¤Ó¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÇöÌÀ¤«¤ê²«ºª¤È¤ó¤Ü¤Ï¶¶¤Î¤¦¤ØÀÄ¤¯¤Ä¤¤ê¤È½ÓÉÒ¤ËÈô¤Ö¡×
2027Ç¯¤Î¤ªÂê¤Ï¡ÖÎ¹¡×¤Ç¡¢14Æü¤«¤é9·îËö¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×1·î14ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë