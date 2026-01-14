¡ÖPROJECT 7¡Ê¥×¥¸¥§¡Ë¡×¤«¤éÃÂÀ¸¡¦CLOSE YOUR EYES¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÃÏ¤Ë1Ç¯¤Ö¤êµ¢´Ô ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥±¥ó¥·¥ó¤¬·è°Õ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÚÂè40²ó ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/14¡ÛABEMA¤Ï1·î10Æü¡¢ºÇÂçµé¤ÎK-POP¥¢¥ï¡¼¥É¡ØÂè40²ó ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤òÆü´ÚÆ±»þ¡¦¹ñÆâÆÈÀêÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Á¥ç¥¤¥¹¡É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×CLOSE YOUR EYES¡Ê¥¯¥í¡¼¥º¥æ¥¢¥¢¥¤¥º¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖPROJECT 7¡×1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿Ãæ¹ñ¿Í¥¤¥±¥á¥ó
¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ë¿ô¤¢¤ëK-POP¥¢¥ï¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ç¤âÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤È¿®Íê¤ò¸Ø¤ë°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢1Ç¯´ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤éÂç¤¤Ê°¦¤ò¼õ¤±¤¿´Ú¹ñ¤ÎÂç½°²»³Ú¤òÁªÄê¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²»¸»¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇä¿ô¤Ê¤É¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê½¸·×·ë²Ì¤ò¹ç»»¤·¤Æ¼õ¾Þ¼Ô¤¬·èÄê¡£40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤ÏÂæÏÑ¤ÎÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ENHYPEN¡¢IVE¡¢LE SSERAFIM¡¢Stray Kids¡¢JENNIE¡ÊBLACKPINK¡Ë¤Ê¤É¹ë²Ú¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¡¢±É¤¨¤¢¤ëÂç¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÉôÌç¤ËJENNIE¡ÊBLACKPINK¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²»¸»ÉôÌç¤ËG-DRAGON¤Î¡ÖHOME SWEET HOME¡Êfeat. TAEYANG & DAESUNG¡Ë¡×¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÉôÌç¤ËStray Kids¤Î¡ÖKARMA¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ØÂè40²ó ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤Î¡È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Á¥ç¥¤¥¹¡É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿CLOSE YOUR EYES¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£CLOSE YOUR EYES¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎJTBC¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPROJECT 7¡Ù¡ÊABEMA¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡£¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥Ì¥¯¡¢¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥è¥¸¥å¥ó¡¢¥¥à¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¡¢¥½¥ó¡¦¥¹¥ó¥Û¡¢¥±¥ó¥·¥ó¡¢¥½¡¦¥®¥ç¥ó¥Ù¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÂ¿¹ñÀÒ7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢2025Ç¯4·î¤Ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖETERNALT¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£CLOSE YOUR EYES¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥àÌ¾¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¤È¤¤âÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë²»³Ú¤òÆÏ¤±¤ë¡×¡¢¡ÖÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤¿¤Ó¤ËÃ¯¤â¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸À¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ1Ç¯¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ì¤¿´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¥ß¥Ì¥¯¡§¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤ÏCLOSE YOUR EYES¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤·¤¿ÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÕÌ£¿¼¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢1Ç¯¤Î´Ö¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤À®Ä¹¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿»ÒÃ£¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤«¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥ó¥Û¡§1Ç¯Á°¤Ë¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤Ë½é¤á¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¡¢CLOSE YOUR EYES¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ç¯¿¶¤ê¤Ë3¤Ä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿CLOSE YOUR EYES¤Î»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¥½¥ó¥ß¥ó:1Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡Ötime after time¡×¤È¤¤¤¦¡ØPROJECT 7¡Ù¤Î»þ¤Î¶Ê¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¶Ê¤Ç¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿»Ñ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¤³¤Î1Ç¯¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¥è¥¸¥å¥ó¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ½é¤á¤Æ²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç1°Ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤¬¡¢Îý½¬À¸¤Î»þ¤«¤éÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿½Ö´Ö¤¬³ð¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤·¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Î1°Ì¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾ÝÄ§Åª¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥ó¥ß¥ó¡§»ä¤¿¤Á¤À¤±¤Î¶Ê¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤¬1ÈÖ°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î¶Ê¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç½é¤á¤Æ1°Ì¤ò³Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬1ÈÖ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¥¹¥ó¥Û¡§ºÇ¶á¤ÏÆÚÆùßÖ¤á¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥è¥¸¥å¥ó¡§±«¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±«¤Î²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÌþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢±«¤Î²»¤ÎASMR¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥®¥ç¥ó¥Ù¡§¥ß¥Ì¥¯¤µ¤ó¤Î´é¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ËÜÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¡§¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ëÆ°Àþ¤â¤È¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥±¥ó¥·¥ó¡§¤á¤Ã¤Á¤ã¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃæ´Ö¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥è¥¸¥å¥ó¤ª·»¤µ¤ó¤È¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¤ª·»¤µ¤ó¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤¬ËÍÅª¤Ë°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¸«¤»¾ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥®¥ç¥ó¥Ù¡§º£Æü¤Î°áÁõ¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¡ØMad Max¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¥ß¥Ì¥¯¡§»ä¤¿¤Á¤¬¤³¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¿¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤Ë¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âCLOSER¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÁÇÅ¨¤Ê²»³Ú¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤Ç¤¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤âCLOSER¤¬ºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤ÇCLOSER¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢CLOSER¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È°ìÀ¸·üÌ¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥ó¥Û¡§º£²ó¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤Ç¿·Á¯¤Ê»Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯CLOSE YOUR EYES¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤È°¦¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¡§¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤¬2²óÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°²ó¤è¤ê¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£°¦¤·¤Æ¤ë¤èCLOSER¡ª
¥±¥ó¥·¥ó¡§CLOSE YOUR EYES¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£ÅÙ2·î¤ËÆüËÜ¤Ç¤â¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤ËËÍ¤¿¤Á¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È»×¤¦¤Î¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥è¥¸¥å¥ó¡§¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÍ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎËÜÅö¤Ë°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°¦¤ËÁê±þ¤·¤¤¡¢²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁÇÅ¨¤Ê»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡£°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥½¥ó¥ß¥ó¡§CLOSER¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ªº£²ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¾¯¤·ÉÝ¤¤´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥®¥ç¥ó¥Ù¡§º£Æü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢CLOSE YOUR EYES¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ®Ä¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡£°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¢CLOSER¡£
MC¡§¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¡¢¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§ALLDAY PROJECT¡¢CORTIS¡¢ENHYPEN¡¢IVE¡¢izna¡¢LE SSERAFIM¡¢NCT WISH¡¢ZEROBASEONE¡¢ZO ZAZZ¡¢ARrC¡¢ATEEZ¡¢BOYNEXTDOOR¡¢CLOSE YOUR EYES¡¢KiiiKiii¡¢MONSTA X¡¢Stray Kids¡¢TWS¡¢JENNIE
¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡§¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¡¢¥Ô¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¡¢¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥½¥×
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖPROJECT 7¡×1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿Ãæ¹ñ¿Í¥¤¥±¥á¥ó
¢¡¡ÖÂè40²ó ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡×JENNIE¤¬Âç¾Þ¼õ¾Þ
¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ë¿ô¤¢¤ëK-POP¥¢¥ï¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ç¤âÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤È¿®Íê¤ò¸Ø¤ë°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢1Ç¯´ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤éÂç¤¤Ê°¦¤ò¼õ¤±¤¿´Ú¹ñ¤ÎÂç½°²»³Ú¤òÁªÄê¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²»¸»¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇä¿ô¤Ê¤É¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê½¸·×·ë²Ì¤ò¹ç»»¤·¤Æ¼õ¾Þ¼Ô¤¬·èÄê¡£40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤ÏÂæÏÑ¤ÎÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ENHYPEN¡¢IVE¡¢LE SSERAFIM¡¢Stray Kids¡¢JENNIE¡ÊBLACKPINK¡Ë¤Ê¤É¹ë²Ú¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¡¢±É¤¨¤¢¤ëÂç¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÉôÌç¤ËJENNIE¡ÊBLACKPINK¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²»¸»ÉôÌç¤ËG-DRAGON¤Î¡ÖHOME SWEET HOME¡Êfeat. TAEYANG & DAESUNG¡Ë¡×¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÉôÌç¤ËStray Kids¤Î¡ÖKARMA¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¢¡CLOSE YOUR EYES¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÃÏ¤Ë1Ç¯¤Ö¤êµ¢´Ô
¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ1Ç¯¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ì¤¿´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¥ß¥Ì¥¯¡§¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤ÏCLOSE YOUR EYES¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤·¤¿ÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÕÌ£¿¼¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢1Ç¯¤Î´Ö¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤À®Ä¹¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿»ÒÃ£¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤«¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥ó¥Û¡§1Ç¯Á°¤Ë¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤Ë½é¤á¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¡¢CLOSE YOUR EYES¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ç¯¿¶¤ê¤Ë3¤Ä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿CLOSE YOUR EYES¤Î»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¥½¥ó¥ß¥ó:1Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡Ötime after time¡×¤È¤¤¤¦¡ØPROJECT 7¡Ù¤Î»þ¤Î¶Ê¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¶Ê¤Ç¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿»Ñ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¤³¤Î1Ç¯¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¥è¥¸¥å¥ó¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ½é¤á¤Æ²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç1°Ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤¬¡¢Îý½¬À¸¤Î»þ¤«¤éÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿½Ö´Ö¤¬³ð¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤·¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Î1°Ì¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾ÝÄ§Åª¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥ó¥ß¥ó¡§»ä¤¿¤Á¤À¤±¤Î¶Ê¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤¬1ÈÖ°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î¶Ê¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç½é¤á¤Æ1°Ì¤ò³Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬1ÈÖ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢¡CLOSE YOUR EYES¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡½ ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¥¹¥ó¥Û¡§ºÇ¶á¤ÏÆÚÆùßÖ¤á¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥è¥¸¥å¥ó¡§±«¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±«¤Î²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÌþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢±«¤Î²»¤ÎASMR¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥®¥ç¥ó¥Ù¡§¥ß¥Ì¥¯¤µ¤ó¤Î´é¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ËÜÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¡§¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ëÆ°Àþ¤â¤È¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥±¥ó¥·¥ó¡§¤á¤Ã¤Á¤ã¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃæ´Ö¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥è¥¸¥å¥ó¤ª·»¤µ¤ó¤È¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¤ª·»¤µ¤ó¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤¬ËÍÅª¤Ë°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¸«¤»¾ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥®¥ç¥ó¥Ù¡§º£Æü¤Î°áÁõ¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¡ØMad Max¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¥ß¥Ì¥¯¡§»ä¤¿¤Á¤¬¤³¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¿¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤Ë¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âCLOSER¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÁÇÅ¨¤Ê²»³Ú¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤Ç¤¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤âCLOSER¤¬ºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤ÇCLOSER¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢CLOSER¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È°ìÀ¸·üÌ¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥ó¥Û¡§º£²ó¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤Ç¿·Á¯¤Ê»Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯CLOSE YOUR EYES¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤È°¦¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¡§¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤¬2²óÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°²ó¤è¤ê¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£°¦¤·¤Æ¤ë¤èCLOSER¡ª
¥±¥ó¥·¥ó¡§CLOSE YOUR EYES¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£ÅÙ2·î¤ËÆüËÜ¤Ç¤â¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤ËËÍ¤¿¤Á¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È»×¤¦¤Î¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥è¥¸¥å¥ó¡§¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÍ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎËÜÅö¤Ë°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°¦¤ËÁê±þ¤·¤¤¡¢²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁÇÅ¨¤Ê»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡£°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥½¥ó¥ß¥ó¡§CLOSER¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ªº£²ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¾¯¤·ÉÝ¤¤´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥®¥ç¥ó¥Ù¡§º£Æü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢CLOSE YOUR EYES¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ®Ä¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡£°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¢CLOSER¡£
¢¡¡ÖÂè40²ó ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡×
MC¡§¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¡¢¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§ALLDAY PROJECT¡¢CORTIS¡¢ENHYPEN¡¢IVE¡¢izna¡¢LE SSERAFIM¡¢NCT WISH¡¢ZEROBASEONE¡¢ZO ZAZZ¡¢ARrC¡¢ATEEZ¡¢BOYNEXTDOOR¡¢CLOSE YOUR EYES¡¢KiiiKiii¡¢MONSTA X¡¢Stray Kids¡¢TWS¡¢JENNIE
¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡§¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¡¢¥Ô¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¡¢¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥½¥×
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û