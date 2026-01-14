¡ÚÀ¾Å´¡ÛÍî¤È¤·Êª¤ÎIC¥«ー¥É¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤òÃåÉþ¡¡µ×Î±ÊÆ¥Ð¥¹¥»¥ó¥¿ー½êÄ¹¤é3¿Í¡¡Ê¡²¬
À¾Å´¤Ï14Æü¡¢°ä¼ºÊª¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¸òÄÌ·ÏIC¥«ー¥É¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤ò¥°¥ëー¥×¼Ò°÷¤¬ÃåÉþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃåÉþ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¾Å´Ê¡²¬Å·¿À±Ø¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¼Ò°÷¤Î50Âå¤È60Âå¤ÎÃËÀ¤È¡¢µ×Î±ÊÆ¥Ð¥¹¥»¥ó¥¿ー½êÄ¹¤Î60ÂåÃËÀ¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯12·î11Æü¡¢À¾Å´Ê¡²¬Å·¿À±Ø¤Ç¸òÄÌ·ÏIC¥«ー¥É¤òÍî¤È¤·¼ç¤ËÊÖµÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤Î»Ä¹â¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ëー¥×¼Ò°÷¤Î50Âå¤ÎÃËÀ¤¬Éâ¾å¤·¡¢ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤ò¤·¤¿¤È¤³¤íÃåÉþ¤òÇ§¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢Â¾¤Î2¿Í¤ÎIC¥«ー¥É¤ÎÃåÉþ¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¾Å´¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èï³²¤ÏÄ´ººÃæ¤â¹ç¤ï¤»¤Æ82·ï¡¢¤ª¤è¤½22Ëü5000±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À¾Å´¤Ï3¿Í¤Î½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤Ãæ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£