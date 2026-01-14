¥¹ー¥Ñー¤ÇÊÛÅö¤Ê¤ÉËü°ú¤¤·½÷À·ÙÈ÷°÷¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¤Ê¤É¤·¤ÆÆ¨Áö¤« ÊÛÅöÅ¹¤Ç¥Ñー¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯53ºÐÃË¤òÂáÊá
¡¡µîÇ¯11·î¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶è¤Î¥¹ー¥Ñー¤ÇÊÛÅö¤Ê¤É¤òËü°ú¤¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃË¤¬·ÙÈ÷°÷¤ËË½¹Ô¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿»ö¸å¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡¢ÊÌ¤ÎÊÛÅöÅ¹¤ÇÆ¯¤¯ÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÃæÀî¶è¤Ë½»¤à53ºÐ¤ÎÃË¤Ç¡¢µîÇ¯11·î24Æü¡¢ÃæÀî¶è¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¡¢ÊÛÅö¤Ê¤É¾¦ÉÊ3ÅÀ¤òËü°ú¤¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ½÷À·ÙÈ÷°÷¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢Î¾¼ê¼ó¤òÄÏ¤ó¤Ç¿¶¤ê²ó¤¹¤Ê¤É¤·¤¿»ö¸å¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½÷À·ÙÈ÷°÷¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏÃ¥¤Ã¤¿ÊÛÅö¤Ê¤É¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¡¢·Ù»¡¤¬¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î²òÀÏ¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÊÌ¤ÎÊÛÅöÅ¹¤Ç¥Ñー¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯53ºÐ¤ÎÃË¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃË¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
